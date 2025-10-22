La alerta sobre el aumento de autolesiones en adolescentes: "Se comunican entre ellos con códigos invisibles para los adultos"

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el espacio radiofónico "La Brújula" dedicó una de sus secciones a una realidad silenciosa pero creciente: las autolesiones entre adolescentes, una conducta que afecta a cerca del 14% de los jóvenes en España. Rafa Latorre introdujo el tema recordando que "no se trata de un gesto estético, sino de una forma de aliviar la angustia que muchos chicos no saben expresar de otro modo".

A lo largo del programa, se compartieron los estremecedores testimonios de jóvenes que atravesaron esa experiencia. Una voz confesaba: "Sentía que si me dolía físicamente, al menos sentía algo", mientras otro recordaba "el agujero negro en el pecho, como si te comiera por dentro".

Una campaña para oír el sufrimiento

La catedrática Esther Martínez Pastor explicó que la iniciativa "Sounds of Silence", desarrollada por su grupo de investigación "ConKids" en la Universidad Rey Juan Carlos, tiene un doble objetivo: dar voz al dolor oculto y ofrecer herramientas de prevención.

"Queremos que padres, profesores y profesionales de la salud aprendan a escuchar los silencios de los adolescentes antes de que se transformen en gritos de ayuda", dijo durante la entrevista.

La investigadora señaló que el proyecto incluye una guía práctica para reconocer señales tempranas y orientaciones para abordar el problema sin caer en la alarma. "Nuestra meta no es asustar, sino sensibilizar", insistió. Para llamar la atención del público adulto, la campaña se acompaña de una cuchilla que no corta, un símbolo del daño invisible que sufren muchos jóvenes.

Códigos secretos y comunicación digital

Martínez Pastor advirtió sobre la complejidad de las redes sociales como espacio de difusión de las autolesiones. "En plataformas como TikTok o Instagram, los adolescentes utilizan símbolos o colores para comunicarse sin que los adultos lo detecten", explicó. "Escriben en rojo o usan memes que parecen inocentes, pero son en realidad formas de expresar dolor o buscar validación".

Rafa Latorre subrayó que "los jóvenes han encontrado en lo digital un refugio clandestino para compartir su angustia", a lo que la catedrática respondió: "Exacto, se comunican entre ellos con códigos invisibles para nosotros. Y aunque las redes bloquean términos como autolesión, ellos hallan la manera de burlar esos filtros. Es su manera de gritar en silencio".

Romper el silencio, no alarmar

Al cierre de la conversación, Martínez Pastor recordó que detectar a tiempo las conductas autolesivas puede revertir su evolución: "Si los adultos escuchamos en lugar de juzgar, y los acompañamos hacia profesionales de la salud mental, muchos jóvenes pueden superarlo". También remarcó que "el 99% de los adolescentes saben perfectamente qué es una autolesión", lo cual exige que las familias traten el tema sin miedo ni prejuicios.