Alejo Vidal-Quadra: "VOX nació como una escisión del PP, pero ahora es un partido puramente conservador y muy piramidal"

La presencia de Alejo Vidal-Quadras en los micrófonos de La Brújula es motivo de recuerdo y análisis. El ex presidente del PP en Cataluña y fundador de VOX vuelve a la radio tras dos años del atentado que casi le costó la vida. En conversación con Rafa Latorre, Vidal-Quadras narra en primera persona el proceso de recuperación, las secuelas psicológicas, la investigación en curso y su visión sobre el clima político y la deriva de VOX desde su creación.

Un atentado que marcó un antes y un después

"Estoy bien, estoy recuperado física y mentalmente", asegura Vidal-Quadras, aunque admite que el proceso fue lento y complejo: "No creas que fue fácil ni rápido, porque fue una recuperación dura; desde el día 30 hasta que empecé a estar operativo, pasaron siete meses".

Relata cómo el impacto psicológico fue tan duro como el físico: "El shock postraumático es algo insidioso. La realidad está fuera de esa nube negra, y lo único que te une a ella es una persona. En mi caso fue mi mujer".

Destaca el papel fundamental del entorno y la medicina moderna. "Todo contribuye a que al final vuelvas a funcionar: buenos médicos, magnífico personal sanitario, la familia y los amigos". Enfatiza que pedir ayuda profesional es clave para superar el trauma.

El ataque y la trama iraní

Sobre el atentado, Vidal-Quadras explica su relación con la oposición iraní: "En octubre de 2022 el régimen iraní publicó una lista de sus enemigos en Occidente, y entre ellos estaba yo, junto a otros dos españoles". En su análisis, cree que la red criminal que le atacó está vinculada a la mafia internacional contratada por el régimen iraní para eliminar o intimidar a sus opositores: "El que me disparó fue detenido en Países Bajos, cuando iba a atacar a otro disidente iraní".

La investigación judicial apunta, según sus palabras, a una trama mafiosa orquestada por un Estado hostil: "Todos los detenidos forman parte de una trama mafiosa; el régimen contrata mafiosos para que maten a sus enemigos". Critica la escasa reacción institucional: "El Gobierno ha tenido alguna reacción? Pues si tú no lo sabes, es que no ha tenido".

La política española y la evolución de VOX

Vidal-Quadras rememora su papel en la fundación de VOX: "Fundacionalmente fue una escisión del PP, porque los que estábamos al frente éramos gente que había estado en el PP muchos años". Indica que el partido surgió por la inoperancia del PP ante la crisis catalana y la falta de reformas estructurales.

Sin embargo, advierte que VOX ha evolucionado: "Ahora se ha transformado en un partido puramente conservador y con una estructura interna muy piramidal". Subraya que la parte liberal dentro de la formación ha desaparecido y muchos de los fundadores "ya no están".

Reconoce que la corriente de opinión favorece a la formación: "La gente está harta de la inmigración irregular, de la inseguridad, de la fiscalidad voraz... y vota a partidos como VOX".

También reflexiona sobre el clima político actual: "En los 90 se valoraba el nivel intelectual, el ingenio y el fair play; ahora la política española ha cambiado mucho".