Alejandro Fernández: "Quieren sacar a España de Cataluña para luego sacar a Cataluña de España"

Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular en Cataluña, ha protagonizado una extensa conversación con Rafa Latorre en La Brújula de Onda Cero a propósito de la publicación de su libro 'A calzón quitado'. En el diálogo, el dirigente popular reivindicó una reflexión política "sin maquillaje" y denunció la radicalización del nacionalismo y la falta de convicción democrática de quienes, a su juicio, lo blanquearon durante la Transición.

"He intentado mojarme y explicar ideas"

Fernández defendió su libro como un intento de recuperar la reflexión en la política. "He intentado, no sé si con éxito o no, hacer otra cosa y efectivamente mojarme y explicar ideas", sostuvo. A diferencia de los habituales textos de políticos, explicó que no busca ajustar cuentas ni presentar un autorretrato complaciente, sino plantear debates sobre "los acontecimientos sociológicos y culturales que acaban teniendo una repercusión enorme en la gestión pública".

"El nacionalismo catalán va a peor"

El líder del PP catalán advirtió de que el nacionalismo "no va hacia la moderación ni el pragmatismo", sino que "evoluciona hacia una radicalización cada vez más salvaje". Recordó que figuras históricas del catalanismo transicional "acabaron generando una generación de políticos nacionalistas con un feroz odio a España".

Criticó el blanqueamiento del independentismo durante décadas y señaló que "todo aquel que formó parte de la oposición al franquismo fue considerado demócrata sin pasar por el filtro de calidad democrática". Para Fernández, esa indulgencia permitió que "el nacionalismo catalán beba de las mismas fuentes ideológicas que provocaron los peores desastres del siglo XX".

"No hay interlocución posible con Puigdemont"

En relación a una posible negociación con Junts, Fernández negó cualquier posibilidad de entendimiento con el expresidente catalán: "Pensar que estamos ante nacionalistas equiparables a los de los años 80 es un error. El que tiene que cambiar es él, no nosotros". Considera que Carles Puigdemont sostiene "que España es un Estado fascista" y que su entorno "no muestra arrepentimiento alguno por haber puesto en jaque a la sociedad catalana con un golpe de Estado".

"Si de verdad somos nosotros los que tenemos que seducir a esta pléyade de radicales, lo siento, pero no puedo aceptar esa premisa", añadió.

"España dejaría de ser una nación"

Sobre el rumbo nacional, Fernández alertó contra lo que denomina "la operación plurinacional" impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez: "El camino final es convertir España en un Estado confederal plurinacional en el que la autodeterminación se reconozca como consecuencia inmediata".

Aseguró que Sánchez "puede intentarlo" y vinculó esta operación política con "la liquidación de la nación española y del espíritu de la Transición". En su análisis, el presidente del Gobierno "utiliza los pactos de Estado para destruir desde dentro al Estado" y se apoya en "nacionalistas que consideran que España es un Estado fascista que les oprime, aunque casi todos ganan más de 150.000 euros".

Quieren sacar a España de Cataluña para luego sacar a Cataluña de España

"Cataluña necesita una derecha normal y europea"

Fernández reivindicó el espacio liberal y europeísta del PP en Cataluña y la necesidad de consolidarlo sin complejos frente al nacionalismo. "Nuestro eje no es ser más o menos catalanistas, sino construir una derecha normal y europea en Cataluña", subrayó.

También defendió la aplicación de políticas serias sobre inmigración y seguridad, alertando de que "el 43% de las ocupaciones ilegales de toda España se concentran en Cataluña". Apostó por crecer de forma sostenida: "No se trata de ganar inmediatamente, sino de ofrecer una alternativa creíble y sólida".

Sobre el papel del PP nacional, pidió coherencia: "Pensar que algún día Feijóo llegará a La Moncloa con los votos de Puigdemont es una fantasía que solo lleva a la melancolía".

"La distancia entre lo público y lo privado genera desafección"

En el tramo más personal de la entrevista, Fernández habló de su vocación política y de la dureza de dirigir el PP catalán. "Si tienes problemas de ego, coge la presidencia del PP catalán medio mes, se te quitan", ironizó.

Rechazó la hipocresía interna de la política, evocando pasajes de su libro: "Cuando la ciudadanía percibe una distancia tan grande entre lo que se dice en público y en privado, llega la sensación de que somos unos trileros". Defendió su estilo directo como parte de una regeneración democrática: "Intento que lo que digo en público sea lo más parecido posible a lo que digo en privado".