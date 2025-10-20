Alejandra Rubio: "Rioja cumple 100 años mirando al futuro sin perder la esencia del vino"

En un ambiente de celebración y reflexión sobre los cien años de la Denominación de Origen Calificada Rioja, la directora técnica del consejo regulador de la DOCa Rioja, Alejandra Rubio, ha repasado los retos presentes y futuros del sector, desde la calidad de la cosecha hasta el uso de la inteligencia artificial en la producción.

La entrevista, conducida por Rafa Latorre, ha servido para subrayar la fortaleza de una marca reconocida mundialmente, que conjuga la herencia familiar con la apuesta tecnológica y el cuidado del territorio que le da nombre.

Una vendimia que apunta a una cosecha excelente

Durante la entrevista, Rubio explicó que la campaña de recogida de uva está a punto de concluir y ha adelantado que "todos los parámetros apuntan a una gran cosecha en calidad". Aunque ha admitido que el volumen ha descendido respecto a otros años: "Estamos en torno a unos 225 millones de kilos de uva", insistió en que la prioridad es obtener un vino excelente.

"Lo que esperamos de los parámetros que hemos ido viendo durante la evolución y los boletines de maduración es una calidad extraordinaria", ha afirmado. Según detalló, las muestras tomadas durante el proceso de vendimia confirman que la añada del centenario será "espectacular".

Alejandra Rubio durante la entrevista en La Brújula en el Museo Vivanco en Briones | ondacero.es

Rioja, la denominación más antigua y prestigiosa de España

La directora técnica ha recordado que Rioja es la denominación de origen más antigua del país y ha destacado la importancia de celebrar su centenario como Denominación de Origen Calificada, un reconocimiento obtenido en 1991.

"Somos una denominación pionera en control de calidad y exigencia de origen", ha señalado a la vez que ha incidido que dicho estatus implica "más controles analíticos y criterios más rigurosos".

Rubio ha recordado además que Rioja abarca cuatro comunidades autónomas —La Rioja, Navarra, País Vasco y un pequeño enclave burgalés llamado El Ternero—, lo que convierte a esta denominación en un símbolo de unión y diversidad vinícola.

Inteligencia artificial y viticultura: una alianza de futuro

En cuanto a la modernización del sector, Rubio ha afirmado que Rioja "no solo es historia, también es pionera en innovación". Ha expuesto que el consejo regulador utiliza herramientas de inteligencia artificial "para determinar rendimientos desde el campo, analizar el impacto de heladas o granizos y optimizar la producción por parcelas".

Rafa Latorre ha apuntado durante la conversación que la cultura del vino combina arte, ciencia eindustria, a lo que Rubio ha respondido diciendo que la clave del equilibrio está en el conocimiento del viticultor.

"El saber hacer del campo, transmitido de generación en generación, sigue marcando la diferencia

Tradición familiar y nuevas generaciones

Alejandra Rubio ha destacado que la continuidad del vino de Rioja se sostiene sobre una sólida base familiar. "Las familias transmiten su conocimiento, y los hijos incorporan nuevas técnicas aprendidas fuera, sin perder la esencia del cultivo de la vid", señaló.

Sobre la evolución estética del sector, ha reconocido que las etiquetas han cambiado tanto como los métodos: "Antes veíamos escudos, condes o marqueses; ahora hay diseños más modernos, atractivos y comerciales, pensados para llamar la atención".

El vino como cultura y modo de vida

La conversación también ha abordado la relevancia cultural del vino frente a su simple consideración como bebida alcohólica. Rubio defendió que "el vino es cultura, está arraigado a la tierra y al conocimiento del terreno".

Ha añadido que forma parte de la identidad social, "une a las personas en la cultura de la conversación y del encuentro".

El programa especial desde el Museo Vivanco ha mostrado cómo el vino impulsa la economía local y el turismo de Briones y otras localidades riojanas.

"La cultura del vino dinamiza la vida de los pueblos. La gente quiere conocer, probar y entender lo que hay detrás de cada copa", ha concluido Alejandra Rubio.