Adrián Barbón: "Gobernar sin presupuestos es posible, pero es preferible tener unos vigentes para gestionar mejor"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha participado en una entrevista en el programa 'La Brújula' con Rafa Latorre, donde hizo un balance de la temporada de incendios, habló sobre la gestión de emergencias, la financiación autonómica y los retos políticos que enfrenta Asturias.

Balance de la temporada de incendios

Barbón explicó que, aunque la oleada de incendios de este verano fue menos grave que la de 2023, Asturias sufrió la quema de aproximadamente 6.100 hectáreas, principalmente en espacios naturales. Destacó que, pese a la sequía que afectó especialmente al suroccidente asturiano, la respuesta del servicio de emergencias fue reforzada tras el gran incendio del año pasado, con una estructura unificada y la incorporación de 124 bomberos más, alcanzando una plantilla de aproximadamente 600 personas.

Asimismo, recordó las inversiones en prevención, con casi 20 millones de euros destinados a mejorar cortafuegos y sistemas de defensa en las parroquias rurales y concejos.

Gestión y coordinación en emergencias

Barbón resaltó la importancia de la coordinación entre administraciones, tanto autonómicas como con el Gobierno central, para gestionar eficazmente las emergencias. Agradeció el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y destacó la cooperación con comunidades vecinas para combatir incendios que se originaron fuera de Asturias.

También mencionó la necesidad de proteger mejor el interfaz entre monte y pueblos rurales, una zona clave para prevenir que el fuego alcance las viviendas.

Financiación autonómica y postura sobre la deuda pública

Sobre la reciente condonación de deuda autonómica, Barbón manifestó que Asturias votó a favor en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pero mostró desacuerdo con algunos criterios de reparto, especialmente el cálculo basado en el PIB, que desfavorece a comunidades como Asturias dado su envejecimiento y dispersión poblacional.

El presidente defendió la posición unánime del parlamento asturiano y enfatizó que no apoyarán regímenes especiales o privilegios que dañen la equidad entre territorios.

Presupuestos y gobernabilidad

Barbón reconoció que gobernar sin presupuestos es posible y que ha vivido esa situación varios años como alcalde, aunque prefirió resaltar la importancia de contar con presupuestos vigentes para una mejor gestión y adaptabilidad. Actualmente, trabaja en la negociación de los presupuestos para 2026, con especial énfasis en reforzar la prevención de incendios y mejorar la educación pública en Asturias. Destacó que, pese a gobernar en minoría, el diálogo y el trabajo en equipo han sido claves para alcanzar acuerdos.

Visión política y defensa del PSOE

En un momento de la entrevista, Barbón respondió a críticas sobre la renovación del socialismo, defendiendo al PSOE como una fuerza socialdemócrata fuerte y adaptada a los tiempos actuales. Aunque reconoció discrepancias y cambios generacionales dentro del partido, expresó su compromiso con la historia y valores socialistas, y destacó su liderazgo desde la Federación Socialista Asturiana.

Adrián Barbón concluyó la entrevista renovando su compromiso con Asturias y su voluntad de continuidad en la presidencia, asegurando que seguirá trabajando por el desarrollo sostenible, la seguridad y el bienestar de todos los asturianos.