Julia Otero celebra la VII Fiesta de la Vendimia con una edición especial de ‘Julia en la onda’ desde Alcázar de San Juan

'Julia en la onda' ha puesto este domingo el broche de oro a la primera semana de la VII Edición de la Fiesta de la Vendimia desde un lugar tan simbólico como el edificio Vinos del Quijote, en Alcázar de San Juan. La edición especial, dirigida y presentada por Julia Otero, ha profundizado en los avances de la Denominación de Origen La Mancha y en su papel clave como motor económico, turístico y cultural de la región.

Durante el programa, Otero ha conversado con Carlos David Bonilla, presidente del Consejo Regulador de la DO La Mancha, que destaca el buen comportamiento de la uva pese al calor extremo del verano, con una cosecha marcada por la calidad, aunque con menor cantidad. Bonilla reivindica el valor del airén, la variedad blanca más plantada en la región, y ha anunciado la creación del Día del airén, que se celebrará el próximo 30 de noviembre.

Además, Bonilla subraya el auge del enoturismo, alerta sobre el impacto de los aranceles en mercados clave como Estados Unidos y defiende la mecanización como vía necesaria para hacer frente a la falta de mano de obra en el campo manchego.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, también ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para hablarnos del crecimiento de su ciudad, que ha alcanzado cifras récord de población y empleo, y ha destacado que “Alcázar vive en temporada alta todo el año”.

El especial ha contado además con entrevistas a figuras destacadas como el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, que ha destacado la importancia de la vendimia y ha defendido la necesidad de una inmigración regulada para sostener el trabajo en el campo. Además, ha advertido del impacto de los aranceles en el queso manchego y ha reivindicado la PAC como pilar de la soberanía alimentaria europea.

También, como cada fin de semana, hemos contando con las secciones del programa: La Mesa de Redacción, que ha reunido a Marina Martínez Vicens, Roger de Gràcia y Robert Calvo. Fernando Arancón ha ofrecido su análisis en El Orden Mundial, y Borja Terán ha repasado la actualidad televisiva en La Telesfera. El broche final lo ha puesto el Territorio Comanche con Núria Torreblanca, Miqui Otero y Santi Segurola.

Esta acción forma parte de la programación regional, provincial y local de Onda Cero en Castilla-La Mancha con motivo de la Fiesta de la Vendimia. Una iniciativa organizada junto al Consejo Regulador de la DO La Mancha y Atresmedia Radio, con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, que pone en valor la excelencia vitivinícola de esta tierra.

La DO La Mancha como referente internacional

Durante el especial de ‘Julia en la onda’, se ha puesto en valor la trayectoria de una de las denominaciones de origen más extensas de Europa. La DO La Mancha ha sabido proyectarse fuera de nuestras fronteras, apostando por la calidad, la innovación y la sostenibilidad como ejes estratégicos.

Un homenaje a la cultura del vino en el corazón manchego

La emisión desde Alcázar de San Juan ha servido también como homenaje a una forma de vida que gira en torno a la viña. La Fiesta de la Vendimia es ya una cita imprescindible que conjuga tradición, desarrollo rural y promoción turística.

Ya puedes escuchar el programa completo.