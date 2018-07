El Gabinete: Ser periodista hoy

Hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa y bajo el lema “sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia” los periodistas y ciudadanos han salido a la calle para protestar por un periodismo digno. Estas movilizaciones han sido convocadas por la FAPE a lo largo de toda la geografía española, Madrid y Barcelona han sido las comunidades donde ha tenido mayor aceptación. Desde que empezó la crisis han sido 6000 puestos de trabajo de periodistas los que se han suspendido, han cerrado 57 medios, la mitad de alumnos que estudian Ciencias de la Información no encontrarán trabajo en el sector, hay ruedas de prensa sin preguntas, es decir, se ha precarizado la profesión.

Lo que hizo grande al periodismo es la calidad de su trabajo, por lo que la Presidenta de la FAPE cree que los periodistas tienen que reinventarse y utilizar Internet y las redes sociales de mejor manera.

Xavier Sardá considera que los medios de comunicación no tienen la verdad, pero le preocupa la crisis actual que tienen los medios. Habla de la relación que tienen las cabeceras con ciertos temas, algo a lo que da la razón Adriansens.

Antonio Naranjo cree que se produce una sangrante paradoja: el momento actual en el que vivimos es aquel en el que se puede obtener mayor información, sería una edad de oro, pero no se sabe tratar ya que hay una crisis del modelo de empresa informativa y de cómo convertir las audiencias en dinero. Cree que se está hablando demasiado de periodistas y no de periodismo.

Juan Adriansens habla del grado de libertad de prensa en los diferentes países. Según su punto de vista, la actitud del periodismo español, por ejemplo respecto a la Casa Real, ha sido cobarde. Habla del temor que tienen ciertos periodistas, cabeceras o medios, que no ‘tocan’ ciertos temas por ‘miedo’.