El Gabinete: Fraude a gran escala en países europeos latinos

En el Gabinete de hoy hablamos de corrupción, después de conocer el dato de que se han descubierto en Italia un millón de edificios fantasma que no están registrados en ningún sitio.

El último dato conocido es de Italia, y es que hay un millón de edificios fantasma que no aparecen en ningún registro y nunca han pagado ningún impuesto ni tasa. La cantidad de dinero defraudado sería entre 100 y 120 mil millones de euros al año. Esta cantidad de dinero sería mayor a la que necesitaría el país para poder salir de la crisis.

Son viviendas, almacenes, empresas, oficinas, etc. Al principio pagaron los impuestos para poder ser construidos y luego dejaron de pagar, y otras directamente nunca pagaron. Todo esto se ha sabido gracias a la aplicación de Google: Google Earth. Los ministros no miran hacia otro lado, sino que están haciendo más controles aunque podría ser una campaña de imagen porque no se tiene la capacidad para erradicarlo.

Otros datos conocidos son que la economía sumergida en España e Italia, el año pasado, alcanzaba el 24% del PIB y en Grecia el 30%.

Los invitados de hoy, Javier Sardá, Julián Casanova y Joan Ridao comentan lo ocurrido y otros casos de países donde se hacen estas prácticas ilegales.

Joan Ridao cree que parte de la responsabilidad de lo ocurrido en estos países se debe a que “la inspección de la Agencia Tributaria es deficitaria, tiene muchas cosas pendientes por la poca diligencia a la hora de cobrar”.

Julián Casanova afirma que “donde más se ven estas desigualdades es en Latinoamérica, donde la gente no paga sus impuestos porque se los quedan los ricos”. A raíz del tema de las desigualdades, Javier Sardá opina que “en Italia hay gente que tiene que pagar impuestos a la mafia y al Estado, la gente opta por su seguridad y paga a la mafia”, afirma que también se opta por el blanqueo de dinero y las facturas falsas para evitar el pago de impuestos”.