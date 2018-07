El Gabinete: La deuda del fútbol

El asunto de la deuda del fútbol ha salido a la luz ya que una diputada de Izquierda Unida preguntó sobre ello en el Congreso de los Diputados. Los datos son que se deben 752 millones a la Agencia Tributaria, más de mil a las Administraciones Públicas, en total la deuda asciende a los 5000 millones de euros. En el Gabinete nos preguntamos qué dice este asunto de nosotros como país, cómo se ha llegado a esto y si nos podemos permitir tener la mejor liga del mundo.

Javier Ares aporta más datos del tema, y cuenta que los únicos clubes sancionados han sido el Mallorca, el Celta de Vigo y el Sevilla, a los que se les hizo descender hasta que cumpliesen su deuda; la respuesta de los seguidores de estos clubes fue la de salir a la calle a manifestarse. Dice que “el fútbol levanta las masas, la administración se siente responsable de estas perversiones económicas y es por ello por lo que no se actúa”. Cuenta que los clubes viven por encima de sus posibilidades porque se les permite y que hay clubes que juegan con el dinero de los socios y una redistribución que no es equitativa de los ingresos que reciben los clubes, esto hace que los clubes modestos no puedan participar en el juego a no ser que se endeuden.

El presidente del Bayern de Munich ha opinado sobre el tema y ha dicho que la deuda del fútbol español “es impensable y no puede consentirse”. Ares contesta a esto diciendo que hay que tener en cuenta que el fútbol español genera más dinero que el alemán, no con esto defiende lo que sucede.

Pilar Rahola no entiende que la deuda del fútbol esté aumentando teniendo en cuenta los datos de la deuda española, “esto me parece de un país impresentable y es vergonzoso. Hay una culpa colectiva”.

El General Monzón dice que lo que pasa es que no queremos que se acabe el fútbol, por lo que “no se va a hacer nada por frenar el ‘pan y circo’ del fútbol”.

Por su parte Elisa Beni cuenta que esto no sólo pasa en España sino que también pasa en otros países de Latinoamérica; al estado le parece más rentable el populismo. Habla de que la espiral del silencio que se había producido en la opinión pública está cambiando, se abre el poder criticar este tema. “Que paguen lo que deben”.