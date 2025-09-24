Especial Julia en la Onda desde el edificio Vinos del Quijote de la DO Mancha

Julia Otero y el equipo del programa emitirán un programa en directo desde el edificio Vinos del Quijote de la DO Mancha el domingo 4 de octubre con motivo de la VII Fiesta de la Vendimia.

Las misiones comerciales llevadas a cabo por la DO durante su historia han sido decisivas para cambiar la mentalidad y la concepción del mercado del vino en la Mancha, sin cuyo componente internacional ya sería inexplicable.

Julia Otero conversará a lo largo del programa con el presidente del Consejo Regulador, Carlos David Bonilla, sobre el progreso y avance constante que han tenido los vinos de la Denominación de Origen en los últimos tiempos.

Además, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, también charlará con Julia Otero y explicará a los oyentes de JELO los atractivos turísticos, económicos y culturales que tiene esta población del Corazón de la Mancha.

Julia Otero culminará la primera semana de la Fiesta de la Vendimia, dando paso a otra segunda donde la programación regional, provincial y local de Onda Cero en Castilla-La Mancha y especialmente, en la provincia de Ciudad Real, se acercará a otras bodegas importantes de esta denominación de origen.

Una iniciativa de la DO y Atresmedia Radio, con el patrocinio de la Junta de Comunidades, la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, que trata de promocionar la calidad de los vinos que se realizan en este lugar de la Mancha.

Sigue el programa en directo el domingo 4 de octubre a partir de las 08:00 en Onda Cero, en nuestra web o la app.