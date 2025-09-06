SECCIÓN

Turno de Guardia: Ellas en la ciudad

El arquitecto David García-Asenjo se ha fijado en las periferias de nuestras ciudades, donde nos encontramos con barrios iguales unos a otros, con sus bloques de viviendas, también iguales. García-Asenjo ha analizado el contenido de un nuevo documental titulado “Ellas en la ciudad”, que habla sobre el papel que han desempeñado las mujeres en esos barrios periféricos, que poco a poco han ido dando forma durante 50 años a esas colmenas de viviendas. Esos pisos en los que, cómo canta Martirio, “las paredes se enteran de cuando me acuesto con mi Manolo”.

ondacero.es