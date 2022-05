Territorio Negro: Los camaleones de la Policía y los falsos vacunados de Covid

LEER MÁS Territorio Negro: El falso cura asesino y su abogado

Los policías de los servicios de Información son especiales. No son policía judicial, sino que hacen otras labores. Tienen que investigar, mezclarse, mimetizarse con grupos terroristas, por ejemplo islamistas, como lo hicieron con ETA o también lo hacen ahora en grupos neonazis, de extrema derecha o de extrema izquierda, bandas latinas…

Y para mimetizarse tienen que ser camaleones, pasar desapercibidos en esos ambientes tan complicados. Infiltrarse en ellos, conseguir información de delitos incluso antes de que sucedan y prevenirlos. Es un trabajo complicadísimo, muy delicado y bastante poco conocido.

Uno de esos policías de Información, está especializado en ciberpatrullaje, en buscar delincuentes y delitos en las redes sociales. Este policía entra en la dark web, la internet oscura y se mete en grupos de Telegram, donde se hace pasar por uno de ellos, y en los que puede haber simpatizantes del islamismo radical para ver qué se cuece y si puede haber alguna amenaza larvada o incipiente contra España.

Tras ganarse su confianza, el policía encubierto les dice a los salafistas que no puede ir a verlos, ya que no tiene pasaporte covid, dice porque Allah no le permite meterse nada impuro en el cuerpo y eso incluye las vacunas. Desde Francia, este grupo de simpatizantes del Estado Islámico y la yihad violenta le dicen que no hay problema, que pueden ponerle en contacto con gente que está en España y le consigue los pasaportes covid falsos.

Este policía de Información infiltrado sigue tirando del hilo. Y con otros compañeros pasa de la red al mundo físico, a las calles de Madrid, donde descubrieron otro grupo de Telegram, esta vez integrado por españoles, y avalado por los franceses.