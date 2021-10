¿Cómo es la vida de una guardia civil en una misión humanitaria de la ONU en Mali?

Hay ejemplos de personas que ayudan constantemente a los demás. En Territorio Negro charlamos con una de ellas, la teniente de la Guardia Civil, Lourdes Ramírez, que se encuentra actualmente en una misión de Naciones Unidas en Mali. Suelen durar un año y ella lleva allí unos cuatro meses.

Se trata de una zona muy peligrosa debido al alto número de terroristas. Detalla que hace poco tiempo cinco compañeros fueron atacados y uno de ellos fue asesinado: "Es un palo muy gordo que nos increpen a los Cascos Azules, pero esto ya es continuo. El norte y el centro son delicadas para los atentados terroristas".

Está destinada en Bamako, la capital del país, y al salir la misión no sabía nada: "Lo ubicaba en África pero no tenía muchos más datos. Desde ese momento, ya he ido ganando información".

Ramírez se encuentra en sitio complicado y suelen llevar chalecos antibalas, ir armados, etc. Sin embargo, la probabilidad de atentados en esta zona "no es muy grande". "No llevamos tanto el chaleco porque el calor es abrumador, pero en algunas regiones sí es necesario. Incluso hay que ir escoltados con vehículos blindados".

Ayudar sin cambiar estilos de vida

La labor de su equipo consiste en estudiar el comportamiento de los grupos terroristas y posteriormente enseñar a las autoridades nacionales a utilizar las bases de datos para que puedan defenderse. Aun así, reconoce que África es una zona con sus características propias y siempre debe respetarse: "Tenemos que ayudarles pero con su método de vida, no hay que cambiarlos".

Ramírez tiene marido y dos hijas y para ella fue una experiencia que llevaba toda la vida esperando: "Mi marido sabía de mi pasión por las labores humanitarias y me dijo que me fuera". Sin embargo, critica que muchas personas la cuestionaran al irse porque dejaba a sus hijas en España: "Me preguntaban por ellas y yo les decía que estaba su padre. Creo que no me lo hubieran dicho si fuera un hombre".