Ginés Jiménez quiere volver mandar en Coslada

Vamos a refrescar la memoria de los oyentes. Ginés Jiménez es periodista de formación, aunque en 1986, y de la mano del alcalde de Coslada, entonces de Izquierda Unida, José Huélamo, se hizo cargo de la jefatura de la Policía Local de esa ciudad de 90.000 habitantes, situada al este de Madrid. Y ya desde los primeros meses en el cargo Ginés ejerció el mando de una manera muy particular, mediática, digamos.

Coslada, y en especial sus policías locales, tenía una desmedida presencia en los medios de comunicación. Y siempre para bien. Cada pequeña operación de los agentes bajo las órdenes de Ginés tenía una repercusión mediática desproporcionada. A Ginés le gustaban los periodistas y a los periodistas les gustaba Ginés, porque la Policía Local de Coslada siempre estaba dispuesta a permitir grabar una redada, ir de patrulla con periodistas… Y, además, en los establecimientos de Coslada se empezó a conocer muy pronto a Ginés Jiménez.

El run-run comenzó pronto. Algunos dueños de bares, discotecas, restaurantes de Coslada comenzaron a decir que Ginés y sus hombres de confianza entraban en sus locales, bebían y comían gratis e incluso pedían un impuesto ‘de protección’. Según lo que en ese momento no eran más que habladurías y comentarios boca a boca, si alguien osaba en un bar trataba de cobrar una cuenta a Ginés, en pocas horas tenía a la grúa retirando coches en doble fila o a la policía en el establecimiento pidiendo toda clase de permisos y licencias.

Hubo algunas quejas presentadas en el ayuntamiento, pero ninguno de los alcaldes hizo nada. Ginés se jactaba de tener “cogidos por los cojones” a todos los responsables del ayuntamiento. Y lo cierto es que ni José Huélamo, el alcalde que lo puso al frente de la policía, ni sus sucesores –del PP, PSOE y PIC, una escisión de Izquierda Unida– pusieron coto a las supuestas prácticas de Ginés. Luego se supo que también había habido quejas en los juzgados, pero todas eran archivadas.

Pensemos en la situación. Una ciudad en la que son vox populi las supuestas prácticas mafiosas del jefe de la policía local, los sucesivos alcaldes de distintos colores que no hacen nada por arreglarlo... ¿Quién le puso el cascabel el gato? ¿Quién decidió ponerse manos a la obra?

En el año 2007 una denuncia llega a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una mujer, propietaria de un negocio de hostelería en Coslada, denunció que el propio Ginés la había amenazado a punta de pistola para que se sometiese a pagar ese supuesto impuesto de protección que cobraba el jefe de la policía. La mujer obtuvo la condición de testigo protegido y su denuncia llegó a los agentes de la Udyco de Madrid, que en una investigación sobre una red de prostitución también se habían topado con la policía de Coslada.

El grupo XVI de la Udyco de Madrid, dedicado a la lucha contra la delincuencia organizada procedente de países del este de Europa, estaba trabajando sobre una red de proxenetas rumanos que tenía colocadas y explotadas a unas cuantas prostitutas en Vicálvaro, en el límite entre Madrid y Coslada. Habían recogido el testimonio de varias mujeres, que les contaron que entre sus clientes más asiduos estaban varios policías locales de Coslada, subordinados de Ginés, que acudían uniformados, con los coches patrulla, mantenían relaciones sexuales con ellas y, naturalmente, no pagaban. ¿Cómo vamos a cobrar a un policía?, les decían las prostitutas rumanas a los agentes que las tomaron declaración.

Costó mucho, pero, unas cuantas de ellas presentaron denuncia y se convirtieron en testigos protegidos a la española –que nadie piense que aquí es como lo que se ve en las películas americanas, porque todas ellas siguieron ejerciendo la misma profesión mientras la investigación avanzaba–. Ayudó a motivarlas digamos que una de ellas fue amenazada con un cuchillo por una persona muy próxima y protegida por uno de los policías locales que frecuentaban a las prostitutas.

Ese grupo de la policía nacional que se hace cargo de esa investigación. Empieza como casi siempre empiezan estas cosas: intervienen unos cuantos teléfonos de policías locales, de proxenetas y del propio Ginés Jiménez, en virtud de la denuncia que había presentado la hostelera. Pronto, los agentes averiguan que hay un grupo de policías, jóvenes, fuertes, echados para adelante... que tienen unos lazos entre ellos que van algo más allá del mero compañerismo. Incluso entre ellos se conocen como El Bloque... De ahí el nombre de esta operación: operación Bloque.

La justicia se ha pronunciado hace poco, cuatro años después del principio, y ha dicho lo que no son: no son una organización dedicada a delinquir, como mantenían los policías de la Udyco que los detuvieron en 2008 y que les acusaron de asociación ilícita, acusación ratificada por la jueza, que mandó a prisión a quince personas en aquella operación Bloque. Para la entonces magistrada del juzgado 21 de Madrid, esos policías habían cometido otros muchos delitos, como robo, estafa, prevaricación, lesiones, cohechos, abusos sexuales, apropiación indebida de dinero, droga y efectos...

Ahora la justicia, después de cuatro jueces distintos y de cuatro años de instrucción dice que los policías del Bloque no son una asociación de delincuentes, sino que algunos de ellos han actuado de manera delictiva, pero de forma aislada. Los agentes de la Udyco tenían bien claro exactamente lo contrario: para ellos son una organización delictiva en la que los policías, al margen de su actividad agentes de la ley, pero aprovechando su condición, cometen y encubren actividades delictivas. Incluso tienen sus propias normas y códigos...

Hacían ceremonias de apadrinamiento, tenían sus himnos, llevaban tatuados sus números profesionales... Y, según las pesquisas de la operación Bloque, todos estos agentes abusaban de prostitutas, se llevaban dinero recuperado a los atracadores, daban palizas que grababan en sus móviles...

Ginés es mucho más listo que el policía más listo del Bloque. No, Ginés se limitaba a dejar hacer. Uno de los policías que le detuvo en 2008 nos lo explicaba la semana pasada de manera muy ilustrativa. “Para Ginés –nos decía–, los del Bloque eran como las aficiones ultras para los presidentes de algunos clubes de fútbol. Les vienen muy bien que estén ahí, aunque no se hacen fotos con ellos”.

Entonces, ¿de qué se acusó a Ginés para poder detenerle y mandarle a prisión?

Extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho y tenencia ilícita de armas, aunque después se le pudo acusar de blanqueo de capitales. Básicamente, se le acusaba de intimidar a los hosteleros de Coslada para que le pagasen. Pero, claro, todo eso había que demostrarlo y habían sido 20 años de mandato. Con Ginés en la cárcel todo parecía más fácil...

Aquí es donde empiezan los despropósitos de este caso. La policía buscó denuncias antiguas contra Ginés, testimonios de comerciantes que habían sido víctimas de las supuestas prácticas mafiosas del jefe de la policía local. Encontraron varios, pero sus denuncias tenían que ser ratificadas en el juzgado... Y el juzgado entró en una especie de parálisis, de tal manera que en el año que Ginés pasó encarcelado, cuando más seguras se podían sentir las personas supuestamente amenazadas, solo se tomó declaración a dos denunciantes...

Los abogados defensores, y es su trabajo, hicieron todo lo posible por dilatar el procedimiento, pero en este proceso han pasado y se han consentido cosas muy extrañas. Cuando los testigos llamados protegidos, las prostitutas rumanas, iban a declarar, en el pasillo de los juzgados estaban los policías del bloque esperándolas. Las mujeres acudían tapadas con pasamontañas, no para que no las reconociesen, porque los policías sabían perfectamente quiénes eran, sino para que ellas no viesen quiénes estaban allí y entraran en pánico... Quizás las buenas relaciones de Ginés y los suyos con la judicatura puedan explicar esto o pueda explicar la multitud de denuncias que habían sido archivadas en los juzgados de Coslada...

La policía tiene grabada una conversación entre Ginés y el juez Adolfo Carretero, que había estado destinado en Coslada, en la que éste le daba cuenta de lo que estaba pasando en una comida a la que también asistía la jueza decana de Coslada. Ginés tenía entonces una china en el zapato, el comisario de la policía nacional de Coslada, Carlos Barrios, que quería poner coto a los supuestos abusos de la policía local, y en esa comida, el juez Carretero le contaba a la decana las excelencias de Ginés en contraposición con el comisario de la policía nacional: “la tengo convencida –se oye en la conversación entre el juez Carretero y Ginés–, ya le he dicho que tú eres un policía a la americana, que por eso no te comprenden”.

Otro de los buenos amigos de Ginés Jiménez es el juez sustituto de Coslada, Carlos Nogales, un magistrado bastante peculiar que incluso acudió en abril de 2008 a la boda de Ivo, el supuesto jefe de la mafia de los búlgaros, el grupo criminal que controlaba la seguridad de muchos locales de Madrid. Publicamos en Interviú unas imágenes del juez abrazado efusivamente al búlgaro, como uno más de la familia. La policía también intervino llamadas entre el juez y el policía y demostró hasta qué punto se ayudaban...

Es decir, un juez que va a la boda de un presunto mafioso ayuda a Ginés... Vemos que el círculo se va cerrando.

Dos mujeres rumanas denunciaron a uno de los policías del Bloque por daños y violencia de género. Una de ellas había sido novia del agente. Pero la denuncia cayó en manos del juez Nogales, que le dice a Ginés que esté tranquilo, que él mismo se encargará de advertir a la mujer rumana de que lo mejor es que deje las cosas correr: “Mañana la voy a coger porque es una listilla y le voy a advertir de que no pase por ahí. No puede estar tocando los cojones. Como siga así, tomaré medidas contra ella”.

Un juez hablando en esos términos de una mujer que denuncia a su pareja... Y en términos peores. En otra conversación se oye como trata de identificar a la víctima: “cuando ha empezado a declarar yo no estaba. ¿Es una de tetas muy grandes? Venía con una amiga con unas tetas de la hostia..." Tras un año en prisión, Ginés salió en libertad y comenzó a dejarse ver de nuevo por Coslada, con el consiguiente pánico de muchos de los testigos que le habían denunciado, que veían como Ginés regresaba a su negocio. Algunos policías nos han contado cómo los comerciantes estaban aterrorizados, como algunos pensaron en huir... Y a partir de este momento, empieza a darse la vuelta a la tortilla y Ginés y los suyos contraatacan...

La estrategia que siguen es la de denunciar a los responsables de la operación Bloque, a los policías que los detuvieron. La de decir que todo había sido una falacia orquestada por supuestas envidias de la Udyco, que habían presionado y coaccionado a testigos para que denunciasen a Ginés. Así logran imputar a cuatro policías nacionales, los responsables de la operación Bloque. El día que les leyeron los derechos en el juzgado, estaban los policías de Coslada más fieles al Bloque esperándoles en la puerta, los mismos que cada Navidad compran el número correspondiente al número de placa del inspector jefe que instruyó la operación...

Así que los que pasaron por el juzgado y fuero acusados fueron los policías que detuvieron a Ginés y a los del Bloque... Sí, pero es que Ginés y la gente del Bloque, nos cuentan, contaban hasta con algún conocido periodista televisivo y afín, que iba a ser el encargado de, digamos, limpiar el nombre del jefe y de la policía local de Coslada con una campaña. Y la mayoría, casi todos los esfuerzos, desde luego, estaban encaminados a intentar cambiar el testimonio de los denunciantes...Un policía de la Udyco recordaba las teorías de los jueces Falcone y Borselino sobre la mafia para explicarnos lo ocurrido en Coslada: cuando fallan las instituciones –nos decía– las víctimas se alían con su verdugo, que es de quien va a depender que la víctima tenga mejor o peor vida... Y en este caso, lo que algunos testigos que antes habían denunciado fue acudir a los juzgados para decir que no, que todo lo habían hecho bajo coacciones y amenazas de los policías de la Udyco. Claro que alguno de estos cambios de testimonio le salió caro a Ginés.

Una mujer marroquí le echó mucho valor y contó como, tras denunciar a Ginés, alguien le ofreció trabajo con la condición, eso sí, de que se olvidase de aquella denuncia contra el jefe de la policía local de Coslada. La mujer se mantuvo firme y le organizaron una cita con el propio Ginés, a la que ella acudió provista de una grabadora suministrada por la policía. En la reunión, Ginés entregó a la denunciante un papel en el que figuraba lo que tenía que decir en su próxima visita al juzgado. Las presiones a esta testigo le valieron a Ginés una nueva temporada, seis meses, en prisión, pero fuera ya tenía quien le hiciese esos trabajos...

Es decir, que Ginés Jiménez vuelve a prisión por presionar a un testigo, pero alguien se encarga de seguir haciéndolo por él. Así consta en los informes de la policía que tiene el juzgado 32. En ellos se cuenta como Ginés se hace llamar Gumersindo para hablar por teléfono, por ejemplo, con Ivo, el jefe de los búlgaros. En esos mismos informes se detalla como Alfonso Taborda, un hampón acusado de tráfico de drogas y que cumple condena por asesinato, es la persona encargada de ‘tocar’ a los testigos que denunciaron a Ginés.

Ginés Jiménez llevaba tiempo queriendo reincorporarse, pero sus solicitudes eran denegadas. Hasta que recurrió al juzgado contencioso-administrativo, que le dio la razón, en virtud el estatuto del empleado público, que dice que nadie puede estar más de seis meses suspendido... Sin tener en cuenta que el empleo público de Ginés es de jefe de la policía y que estaba suspendido porque está y sigue estando inmerso en un procedimiento judicial con graves acusaciones. Lo peor es que el juzgado contencioso-administrativo pregunta a la jueza del 21 –que es accidental y apenas sabe nada del caso– si habría algún problema en que Ginés volviese a su puesto... Y la jueza dice que ningún problema, que adelante.

Aún no ha vuelto, porque el actual alcalde ha recurrido la decisión y se ha mostrado muy hostil con Ginés. La justicia será la que adopte la decisión final. A ver qué sorpresa nos da.

A nuestros oyentes les llamará la atención que nunca hemos llamado a Ginés por el apodo con el que era conocido...

Recientemente nos enteramos de que el propio Ginés Jiménez había registrado “sheriff de Coslada” como nombre comercial quizá para futuros proyectos y su abogado advirtió de que nadie podía usar el nombre sin consentimiento... Y nosotros somos muy respetuosos con la ley...