Territorio Comanche: ¿Ha resurgido la música folk en España?

Miqui Otero se ha metido en la cápsula del tiempo y nos ha informado desde 1983. “Hay mucha movida, brillo, novedad y delincuencia”, ha asegurado. ¿Qué nos habrá querido decir desde allí? Hacemos un repaso por hechos de la época.

Mientras, la memoria selectiva de Máximo Pradera nos ha llevado a un evento también de 1983: La reinauguración del Palacio del Pardo. "Nos costó la broma 3 millones y medio de euros", ha dicho el periodista, quien ha compartido también los cambios que hizo Franco durante su estancia.

En "Territorio Comanche" edición vintage, tenemos nuestra propia lista de éxitos musicales. "A gastar suela, a hacer el robot y a mover el esqueleto", ha animado Núria Torreblanca. ¿Cuál es la canción perfecta de 1983? Entre ellas, "Every Breath you take" de, "The police" y "Moonlight Shadow" de Mike Oldfield.

De la mano de Noelia Adánez conocemos una de las estrellas de la televisión más importantes, Gloria Fuertes, quien es considerada un referente en la literatura infantil del siglo XX. Descubrimos su vida y sus obras.

Por su parte, Antón Reixa ha contado una anécdota de la que "farda mucho": El día que cenó con Angela Merkel espalda con espalda.

La música folk es transmitida de generación en generación, como música de las clases bajas, o como música sin compositor conocido. De ellos nos han hablado, "Los Hermanos Cubero", Rodrigo Cuevas y Roberto Cubero. ¿Ha resurgido la música folk en España?