En el primer Territorio Comanche de la temporada, Joana Bonet ha dibujado un perfil radiofónico del diseñador italiano Giorgio Armani, que ha fallecido esta semana a los 91 años. Núria Torreblanca nos ha hablado de las colaboraciones que llevó a cabo Armani en el Cine. Miqui Otero ha celebrado los 50 años de la publicación del disco Born To Run de bruce Springsteen. Y Alberto Rey se ha fijado en la biografía no autorizada de Gwyneth Paltrow.

Madrid

Territorio Comanche: El legado de Armani y los 50 años del Born to Run de Springsteen
