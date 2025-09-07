Territorio Comanche: El legado de Armani y los 50 años del Born to Run de Springsteen
En el primer Territorio Comanche de la temporada, Joana Bonet ha dibujado un perfil radiofónico del diseñador italiano Giorgio Armani, que ha fallecido esta semana a los 91 años. Núria Torreblanca nos ha hablado de las colaboraciones que llevó a cabo Armani en el Cine. Miqui Otero ha celebrado los 50 años de la publicación del disco Born To Run de bruce Springsteen. Y Alberto Rey se ha fijado en la biografía no autorizada de Gwyneth Paltrow.
Territorio Comanche: El legado de Armani y los 50 años del Born to Run de Springsteen | Foto: Getty