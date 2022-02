Territorio Comanche: la historia de 'The Ronettes' y su clásico 'Be My Baby'

Miki Otero nos trae el clásico "Be My Baby" de 'The Ronettes' y nos cuenta la historia de la canción y el recorrido de uno de los clásicos más importantes de la música de los 60.

Santi Segurola recuerda a Betty Davis, la gran pionera del funk que falleció hace dos días a los 77 años tras una larga vida musical de éxitos.

Noelia Adánez nos habla de los comuneros a próposito de las elecciones de Castilla y León, que se celebrarán este próximo domingo y que prometen ser fundamentales para vaticinar el futuro de las formaciones a nivel nacional.

Max Pradera celebra el 'Día de la Radio' haciéndole un guiño a los 'jingles radiofónicos', esas piezas cortas musicales que se escuchan en los espacios publicitarios.

David García Asenjo nos habla de su función hogareña.

Núria Torreblanca, por su parte, nos hace una inmersión en el reality 'Soy Georgina', una producción de Netflix protagonizada por Georgina Rodríguez en la que muestra su vida de lujos.