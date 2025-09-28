Programa especial de Julia en la Onda desde San Luis de los Franceses: La otra Sevilla, turismo de experiencias más allá de la capital

Este domingo 28 de septiembre, 'Julia en la Onda' ha emitido un programa en directo desde el emblemático San Luis de los Franceses, un espacio que constituye una de las joyas arquitectónicas del barroco andaluz. La cita llegó con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, una fecha clave para reflexionar sobre la importancia del sector en la economía y la identidad cultural de nuestro país.

Turismo, cultura y economía en el corazón de Sevilla

Durante la emisión, se abordaron cuestiones de gran relevancia para la provincia de Sevilla, como la evolución de la demografía y la vivienda, la situación de la sanidad y los principales atractivos turísticos de la región. También habrá espacio para destacar las actividades culturales que enriquecen la vida social y económica de la provincia.

Invitados de referencia

Durante el programa, Julia Otero realizó entrevistas a protagonistas de primer nivel, como Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla, alcalde de La Rinconada y secretario general del PSOE de Sevilla. Además, participaron Casimiro Fernández, diputado de Cultura de la Diputación, y Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur, la entidad dependiente de la Diputación de Sevilla encargada de la promoción turística y del desarrollo económico de la provincia.

Una tasa turística para la provincia

En la primera entrevista, Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación, defendió un modelo turístico que integre la capital con los municipios de la provincia y se mostró favorable a la tasa turística como herramienta para conservar el patrimonio y mejorar servicios públicos. También anunció la construcción de 1.500 viviendas de protección oficial y destacó la necesidad de rescatar la sanidad y la educación públicas en Andalucía.

Riqueza cultural, patrimonial y humana más allá de la capital

En la segunda conversación, Casimiro Fernández, diputado de Cultura, y Rodrigo Rodríguez-Hans, vicepresidente de PRODETour, pusieron el acento en el valor histórico y cultural de San Luis de los Franceses, que ya ha recibido 40.000 visitantes en lo que va de año. Recordaron que el templo ha sido colegio jesuita, hospital y depósito de cuerpos durante la Guerra Civil, y que hoy alberga una exposición pictórica con más de cien obras. Además, defendieron la descentralización del turismo hacia toda la provincia con propuestas culturales, gastronómicas y de naturaleza, subrayando el papel del sector como motor económico y social.

El programa concluyó con un mensaje común: invitar a los visitantes a descubrir no solo Sevilla capital, sino también la riqueza patrimonial, cultural y humana de sus 106 municipios. Una edición especial en la que información, cultura y análisis se dieron la mano desde uno de los enclaves más singulares de Sevilla, de la mano de Julia Otero y todo su equipo.