En nuestro parte diario de dimisiones del PP, hablamos de Carromero, que ha anunciado su baja del Partido Popular, incluyendo la de todos los cargos que ocupaba en la formación. Aunque, para despedida del día la de Pablo Casado, que esta mañana se despedía del Congreso entre los aplausos de aquellos que han pedido directa o indirectamente su dimisión. Nuestra Persona Física, que los miércoles suele venir a la radio de bajonazo por el tono de las sesiones de control, reconoce que ésta ha conseguido cambiarle el humor "por la forma en la que se ha producido".

El todavía líder del PP ha pasado por el Congreso en la que podría ser su última intervención, y han sido varios los miembros de su bancada y de las de enfrente los que han querido despedirse de él y agradecer su amabilidad en el trato personal. También lo ha hecho Pedro Sánchez, en una intervención que muchos han tachado de fría.

En la despedida de Casado hemos querido hacer un pequeño recorrido por su trayectoria al son de 'In Spain we call it Soledad', de Rigoberta Bandini. Raquel Martos ha reconocido que le ha dado mucha pena la despedida de uno de sus "personajes" y ha querido despedirle como se merece.