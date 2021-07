Persona física y un señor de Murcia: "Sábado sabadete, nuevo gabinete"

"Olimpiadas sin sexo, así son las camas que han inventado para evitar las relaciones", un titular sorprendente para anunciar que la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio han encargado 18.000 camas fabricadas con cartón que sólo soportan el peso de un atleta, para así no sólo evitar que los participantes puedan exponerse al coronavirus, sino también para utilizar materiales sostenibles y reciclables. “El cartón es el futuro”, ha sentenciado Vera.

De todos los entrantes, en cuestión de poderío, hay un claro ganador: Bolaños. ¿Está en el punto de mira de la oposición? Raquel Martos ve a través de su bola de cristal que sí.

Vera ha pillado sitio en el cohete de Richard Branson y en su vuelta nos ha contado la que se ha liado en Ecuador. A unos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, les pusieron un trabajo escrito, el cual deberían hacer y entregar en equipo. Sin embargo, una de las compañeras no ayudó en nada, así que decidieron hacérselo saber al profesor, pero de una forma bastante particular. En la primera página escribieron el nombre de todos los que participaron en el proyecto, pero también pusieron el nombre de la integrante que no aportó al trabajo. Además, por si fuera poco, adjuntaron la foto de la joven cuando se fue a hacer la keratina en el cabello. Conclusión: "Hay que alabar el escaqueo", ha dicho Vera.

También hablamos de Toni Cantó, quien no deja de twittear: "Mónica García disfruta de un entrecot mientras pregona que hay que limitar el consumo de carne. Comunismo", ha publicado. "El español no se defiende solo, hay que currar en la Oficina", le ha reprochado Raquel Martos. Lo de twittear que alguien se come un filete es la versión española de la keratina en Ecuador.

Lo rancio empieza con Florentino Pérez llamando a Del Bosque, zoquete, a Coentrão, tolili y a Casillas, monigote. Un calificativo que Carmen Juan ha descrito como "de parvulario".

Cerramos una semana "muy tolili" que comenzó con el impacto de la crisis de Gobierno el sábado. "Sábado sabadete, nuevo Gabinete", ha rimado Martos. Mientras, José Luis Ulibarri ha confesado 5 delitos antes del caso Gürtel. "El alcalde de Boadilla era la albondiguilla", dice Martos. Todo nos lleva a la carne. Finalmente, cabe recalcar que el presidente de la CEOE, Garamendi, no tiene la mano preparada para firmar.

Como dijo Gila: "Tómense la vida con humor".