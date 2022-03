LEER MÁS Persona física y un señor de Murcia: Casado se despide agradecido y lanzando al aire alguna pulla que otra

Pedro Vera nos cuenta quién es Ramona, "la nueva estrella fugaz de Internet", una mujer de mediana edad que se hizo famosa la pasada madrugada por "soltar burradas random sin filtro". El lugar donde esta mujer pudo explayarse tranquilamente fue "Space", una sección de Twitter en la que los usuarios se comunican por audio. El caso es que accedió a un grupo en el que había unas 20.000 personas, entre ellas, youtubers o políticos muy conocidos, y comenzó a hablar de todo tipo de temas relacionados con la política, la geopolítica, la religión o, incluso, la legalización de la marihuana.

La decisión de Feijóo

Raquel Martos nos habla de Núñez Feijóo, que hoy ha confirmado que sí que se presentará para presidir el Partido Popular de cara al próximo congreso del partido. Esta decisión "precipitada pero meditada" la ha anunciado en un coloquio con 'La Voz de Galicia' y la confirmará a lo largo de la tarde.

Las frases más típicas de los tertulianos

También hablamos de las frases y tópicos de los expertos que estos días están ocupando las tertulias televisivas con palabras como "desgobierno", "importancia capital" o "café para todos". Otras frases más elaboradas, que Pedro Vera asegura que "tienen más años que Tutankamón", son "no mezclemos churras con merinas", "se puede decir más alto pero no más claro" o "me llama poderosamente la atención". También tenemos juegos de palabras como "todos queremos que después de este antes haya un después" o la mítica "perdona, a mí no me interrumpas, que yo a ti tampoco te he escuchado".