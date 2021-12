Persona física y un señor de Murcia: "Mariano Rajoy niega más que Miguel Bosé"

Ayer compareció Mariano Rajoy en la 'comisión Kitchen', que investiga el presunto espionaje extrajudicial al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en el Congreso de los Diputados y "negó" más que Miguel Bosé, ha dicho Raquel Martos.

El expresidente del Gobierno aseguró que ni supo de la trama 'Kitchen', ni conoció a Villarejo, ni existía la 'caja b'

En su intervención también hubieron algunos chistes. Y es que apareció Rufián diciéndole que "esto no es 'El Hormiguero'". Además, se nombró una de las series favoritas de Martos: 'Vota Juan'. 'Vamos Juan', 'Venga Juan'. "Rufián y Rajoy juntos tienen química como para hacer un dúo cómico", ha apuntado nuestra persona física.

Aunque el verdadero Rajoy en estado puro surgió cuando la diputada de Podemos, Sofía Castañón, le recordó que algunos informes policiales hablan de cómo Villarejo se refería a él como "El barbas" o "El asturiano": "Como comprenderá, que me llamen así no me supone ningún problema, como si me hubieran llamado el chino".

Mientras, sigue en proceso la reunión de los agentes sociales y el Gobierno por la reforma laboral. El tiempo apremia y de momento no hay acuerdo. Por el momento, el representante de la CEOE, Garamendi, dice que no va a firmar nada que nos sea bueno para España. Por su parte, Unai Sordo de Comisiones Obreras, asegura que las negociaciones avanzan pero que el acuerdo no está cerrado. ¿Quién puede apaciguar los ánimos para que haya consenso? "Nuestro Santo Padre".

Finalmente, la luz pulveriza su récord histórico "aunque para pulverizados nosotros", ha bromeado Martos, quien ha recordado que faltan 17 días para que termine el año y Pedro Sánchez no va a cumplir su promesa de hacernos pagar una cuantía similar a la del 2018: "La luz es la cruz invertida de Pedro".

Las cenas de empresa políticas

Llevamos días hablando de las cenas de empresa, pero el repunte de contagios ha dejado algunas cosas en el aire.

La no cena de empresa de la que más se está hablando es la del PP de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que discrepa de la "prohibición" de celebrar cenas de Navidad de afiliados del PP, algo que "va en contra de la política de Madrid", pero que lo "respeta" porque "donde hay patrón no manda marinero". Pero el alcalde, Almeida, le ha respondido lo contrario.

Los que parecen que tampoco se van de cena son 'Ciudadanos Andalucía', porque aunque Fran Carrillo se presenta finalmente a las primarias, no para de recordar las zancadillas que le han puesto para hacerlo.

Tampoco va a ir a la cena de empresa de Moncloa, Iván Redondo.