Persona Física y un señor de Murcia: Joe Biden insultando a lo Clint Eastwood en 'Gran Torino'

La Policía ha desarticulado una red europea dedicada a la falsificación de pasaportes Covid que podría haber emitido hasta 1.600 documentos falsos. Entre los "clientes" de este negocio se encuentran delincuentes como 'La reina de la coca' y famosos como Omar Montes, que lo ha desmentido a pesar de que "la cabra tira al monte".

Por otro lado, la tensión entre Rusia y Ucrania continúa siendo una "story para no dormir" que no parece tener un final próximo. Los líderes mundiales continúan reuniéndose para diseñar una estrategia conjunta, entre los que no se encuentra Pedro Sánchez, a pesar de la imagen que se ha hecho viral del presidente hablando por el fijo. La oposición ya ha manifestado su posición en contra e insta al líder del ejecutivo a que "contacte" con Pablo Casado.

Mientras tanto, parece que Joe Biden ha tenido algún problemilla con un micro abierto, que le ha jugado una mala pasada y ha desvelado la verdadera opinión que tiene de un periodista de Fox News cuando le pregunta sobre la inflación."Son of a bitch", le llamó, que en español quiere decir algo así como hijo de mala madre pero en versión chunga.

Para Raquel Martos, el comentario de Biden le ha quedado un poco "abuelo quemado en modo Clint Eastwood en 'Gran Torino'".