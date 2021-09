Persona física: "¿Quién sería el Marlon Brando de la mesa de diálogo?"

Raquel Martos comienza la sección piropeando a la gran Penélope Cruz por su premio en Venecia, a la que apoda "Penélope Luz" porque es "un ser de luz" y "me encanta que la premien", asegura.

La mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat está suscitando mucha intriga. ¿Quiénes se sentarán entorno a ella? Aún no sabemos si Pedro Sánchez estará, y el ministro Miquel Iceta no ha querido desvelárselo esta mañana a Carlos Alsina, aunque sí se ha referido a ella haciendo una curiosa comparación con la guerra de Vietnam: "Las negociaciones suelen tener ese aspecto de complicación", ha asegurado. Si la mesa de diálogo fuese como Apocalypse Now, ¿quién sería el Marlon Brando de la mesa?, se pregunta Raquel.

Raquel Martos también comenta el enredo en el PP madrileño que cada vez parece tener más participantes y Pedro Vera nos trae algunos nombres curiosos y poco acertados de productos gastronómicos.