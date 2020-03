Persona Física: "¿Tienen superpoderes los autónomos?"

Raquel Martos analiza la actualidad diaria en clave de humor. Este martes, protagonizada por las medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros que no han contentado mucho a los autónomos.

Raquel Martos resume las principales medidas aprobadas por el Gobierno y se detiene en la moratoria en la cuota de los autónomos, que no han visto con buenos ojos está medida ya que se esperaban más una suspensión de la cuota.

Esto nos lleva a preguntarnos si son los autónomos un colectivo especial, ya que tienen superpoderes como ser extremadamente fuertes o no enfermar nunca. Aunque destaca que tienen un punto débil: "Si no curran, no cobran y si ni curran ni cobran, siguen pagando la cuota".

Otro de los temas que destaca es la iniciativa llevada a cabo por la modelo Eugenia Silva, que ha juntado a un grupo de amigos famosos para hacernos más ameno el confinamiento al cantar la canción 'Color esperanza'.

También riñe a las personas que al parecer se están saltando el confinamiento en El Rocío, motivo por el cual la UME ha tenido que desplazarse hasta allí para evitarlo.

Y siguiendo con las riñas, recuperamos un tema de hace unos días, y es que el alcalde de Mesina (Sicilia) ha puesto su voz a un dron que recorre todo el pueblo echando la bronca a los vecinos que se saltan el aislamiento domiciliario.

Esta noticia motiva a los oyentes a mandarnos sus propuestas de voces para el dron español, entre las que se encuentran Mariano Rajoy, Lorenzo Caprile, Camilo José Cela o Gracita Morales, entre otras.

