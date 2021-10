El Orden Mundial: ¿Qué sabemos de la aparición de los misiles hipersónicos chinos?

Desde hace décadas, las grandes potencias mundiales han apostado por las armas de destrucción masiva para derrotar a sus enemigos en los grandes conflictos de la historia reciente. Este 28 de octubre se cumplen 59 años del fin de las crisis de los misiles en Cuba, uno de los conflictos armados más importantes de la Guerra Fría por el riesgo real que supuso de iniciar una guerra nuclear.

Nuestros expertos en política internacional Blas Moreno y Eduardo Saldaña nos traen la película “El espía inglés”, un filme de Dominic Cooke que cuenta la historia real de un comerciante británico que a principios de los años 60 se introdujo como espía de la CIA en el conflicto que tuvo lugar entre Estados Unidos y Rusia. Desde entonces, las amenazas con armas de destrucción masiva entre países con discrepancias abiertas se han sucedido con frecuencia hasta la actualidad.

Una nueva forma de combatir al enemigo

En esta línea, hablamos también de la aparición de los nuevos misiles supersónicos chinos por los que se ha interesado una de nuestras oyentes. Según explican nuestros expertos, se trata de una nueva arma en la que China lleva trabajando varios años y que poco o nada tienen que ver con los misiles balísticos clásicos: “son mucho más impredecibles, ya que pueden modular su rumbo una vez que caen e impedir que sean combatidos en el aire”.

Este nuevo avance de la defensa China ha cogido por sorpresa a EEUU, país que según Moreno y Saldaña “ha reconocido a través de su Jefe del Estado Mayor que les ha pillado por sorpresa”. Esta escalada en la tensión se produce en un momento especialmente delicado en las relaciones internacionales entre países, que mantiene abiertos varios conflictos militares y comerciales en la actualidad, y que, de continuar, podría suponer un grave peligro para la seguridad internacional.

Los dos hombres de Maduro

Nos trasladamos también a Venezuela, donde las extradiciones de Alex Saab y “El Pollo Carvajal” han conseguido quitarle el sueño a Nicolás Maduro por suponer una amenaza de revelación de los secretos más profundos del régimen chavista. Ambos proceden del grupo de hombres de confianza de Maduro en el caso de Saab y de Chávez en el de “El Pollo”, y, según Moreno y Saldaña, se les reconoce como principales cómplices del gobierno venezolano por “cooperar en tramas de desviación de dinero o conexiones con el gobierno de Irán, entre otras”. Los dos han sido extraditados en EEUU y España respectivamente, lo que supone que puedan desvelar dos décadas de secretos a cambio de no ir a prisión, y, según Blas Moreno, “que el régimen deje de estar sostenido desde abajo” .

Maduro ha respondido de forma desesperada “retirándose de la mesa de diálogo con la oposición, aunque previsiblemente la retomará en unos días”, enviando a prisión a seis estadounidenses con causas abiertas a modo de represalia, e iniciando una campaña de liberación de Alex Saab por las calles de Caracas.

Efeméride: El problema de la natalidad en China

En la Efeméride, abrimos el debate de la política de hijo único en China, que durante los últimos cuarenta años ha reducido de forma tajante la natividad en el gigante asiático. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno del país ha reculado hasta el punto de aumentar el pasado junio el permiso de tener hasta tres descendientes.

Según Blas y Eduardo “se trata de una respuesta del gobierno a una carencia de mano de obra joven y un sesgo de género que será difícil de revertir, ya que muchos chinos no tienen ni tiempo ni dinero para poder mantenerlos”. Esta medida, que dio la vuelta al mundo en su momento por resultar muy controvertida, provocó que aumentara considerablemente la trata de seres humanos, e incluso, el caso de niñas que por miedo no se registraban como ciudadanas y que, por tanto, no tenían acceso a ningún servicio público.