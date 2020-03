Mesa de redacción: La España confinada se pone a hacer ejercicio

La Mesa de Redacción, con Aneyma León, Núria Torreblanca y Goyo Benítez. Los exámenes de Selectividad ya tienen un calendario fijado, una vez superemos la crisis del coronavirus. Miramos en los balcones y nos encontramos con una persona que se graba vídeos viendo a la gente paseando por la calle y a Tony Lomba, un artista vigués que cada viernes ofrece un concierto para sus vecinos de barrio.

Lionel Richie quiere volver a grabar "We are the world". Sigue habiendo muchos españoles atrapados en países extranjeros. Conocemos el caso de un grupo que no consigue salir de Thailandia. Los tripulantes de cabina se quejan de la falta de medidas de protección en su trabajo. Los médicos de familia piden que no tengan que tramitar de forma presencial las bajas laborales por coronavirus.

Pierden mucho tiempo en eso. En muchos pueblos y ciudades animales salvajes ocupan sus calles, ante la ausencia de las personas.

El restaurante "El Hacho", en una carretera de Sevilla, ofrece comida y bebida gratis a los camioneros las 24 horas del día. Los hoteles se van llenando de pacientes y sanitarios, ante la avalancha actual en los hospitales. Pep Torres vuelve a la antena con el oficio, ya casi desaparecido, del organillero.

Y Clara Jiménez Cruz, de Maldita Hemeroteca, jugamos al verdadero o bulo. Y también habla de la idea del confinamiento y cómo los políticos piden su aplicación.