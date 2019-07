Así respondió Juan Gómez -Jurado a un lector que quería descargarse sus libros gratis

El escritor Juan Gómez –Jurado, que está triunfando con todos sus libros, estaba haciendo un directo en Instagram cuando un lector le preguntó que dónde podía descargarse sus libros de manera gratuita. El escritor optó, de forma elegante, por el método pedagógico; “preferiría que no lo hicieras, ya que las páginas que los ofrecen gratuitamente se enriquecen a costa del trabajo de otros. Ofrezco mis libros a un precio justo (4.74€ una novedad como Reina Roja). Pero si realmente no puedes pagarlo por tu situación personal, escríbeme y yo te enviaré uno gratis”.

Gómez- Jurado, que no es la primera vez que contesta así, publicó la conversación en su cuenta de Twitter y en cuestión de minutos alcanzó tanta repercusión con su respuesta que se volvió viral.

Hablamos con él en Julia en la Onda, donde nos cuenta que no se ha tomado mal la pregunta de su lector. “Hay mucha gente que no sabe que esto no se debe hacer. Es una cuestión de educación y de buena disposición por parte de la ciudadanía para apoyar a los autores y hacer las cosas bien”, declaró.