Masterclass con Carlos López Otín: Trastornos en la percepción del tiempo

Esta semana en la Masterclass del doctor Carlos López Otín hablamos de las enfermedades que afectan a nuestra percepción del tiempo, que están muy relacionadas con el sueño y la memoria. Algunas de estas enfermedades son muy raras, pero también hablamos de otras que son muy comunes y devastadoras, como el Alzheimer.

Los trastornos en la percepción del tiempo son enfermedades que "surgen de defectos o desajustes en nuestra manera de percibir el tiempo", explica el doctor. Patologías que nos afectan entres dimensiones: la de recordar o no el pasado, la de poder vivir o no el presente y la de poder soñar o no el futuro.

"Ya sea por alteraciones funcionales, daños físicos o desgaste por uso el cerebro se desentiende de su labor constructora del tiempo biológica y nos sumerge en la confusión", señala el doctor López Otín. La hipersomnia, la narcolepsia o el síndrome de la bella durmiente son algunas de ellas.