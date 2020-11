Maldito Bulo: Los bulos sobre el coronavirus del presidente de la UCAM

El presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, ha cargado otra vez contra las vacunas del coronavirus que se están desarrollando porque "pueden tener consecuencias espantosas".

No obstante, para que una vacuna sea validad, la Organización Mundial de la Salud ha remarcado que no aprobará una vacuna que no haya pasado todas las fases y que no tenga, al menos un, 50% de eficacia.

Además, la UCAM está desarrollando varias investigaciones sobre la vitamina C, por lo que Mendoza ha asegurado que en grandes dosis podría curar el COVID-19, algo que ya se ha demostrado que no es así.

En anteriores ocasiones denunció también que "quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chip".