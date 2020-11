Las mentiras de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos

Donald Trump difundió en redes sociales un vídeo en el que se veía a Joe Biden bailando y cantando 'Fuck the police', cuando en realidad bailaba la canción de Luis Fonsi 'Despacito', con la que pretendía apelar al voto latino.

El actual presidente sigue sin borrar este vídeo de su cuenta de Twitter y no es la única mentira que el republicano ha dicho en esta campaña, pues lo define a su rival demócrata como el candidato más socialista, radica e izquierdista.

Además, según Donald Trump, el país norteamericano lleva desde febrero recortando la curva de contagios.

Pero el empresario no es el único candidato que miente, pues Joe Biden ha hecho sus pinitos en esta campaña electoral al inventarse cómo le detuvieron al ir a ver a Nelson Mandela cuando estaba en la cárcel. No obstante, el demócrata ya ha reconocido que no hubo ninguna detención.

También, Biden ha exagerado en alguna ocasión las declaraciones de su rival. Ocurrió cuando aseguró que Trump recomendaba a la población beber lejía para superar el Covid-19.