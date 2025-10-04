La Maldita Hemeroteca: El lío del PP con el aborto

La directora de Maldita Hemeroteca, Clara Jiménez Cruz, ha repasado en Julia en la Onda algunos de los bulos que han asolado las redes sociales durante la semana, así como ha desmentido el discurso de algunos políticos del Partido Popular.

Jiménez ha comenzado recogiendo el cambio de opinión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en torno al síndrome postaborto. Esta semana el consistorio madrileño aprobó una medida de Vox con el apoyo del PP por el que se obligará al personal del ayuntamiento a dar información sobre el supuesto síndrome de manera "obligatoria, verbal, escrita, permanente y visible". La polémica estalló, puesto estos argumentos son propios de organizaciones antiabortistas y no de la ciencia, que no lo reconoce, y el alcalde tuvo que retroceder, cambió su argumento y pasó a decir que este síndrome era una "categoría no reconocida". Sin embargo, la medida está aprobada.

En cuanto a los bulos, el primero de ellos tiene que ver con la Global Sumud Flotilla y el buque español que la escoltaba. La gente pensaba que debido a las características del barco de la Armada, Israel podría tomarse esta situación como una provocación y una declaración de guerra. Lo cierto es que, como ha comentado Jiménez, "no hay ni rastro" de que Israel se lo haya tomado como tal. Pero sí que es cierto que Israel ya anunció que no permitiría que ningún buque entrase en zona de combate activa, ni permitiría la violación de un bloqueo naval.

Por otra parte, un rumor que ha circulado por las redes, pero que sí que es cierto, es que el líder del contingente magrebí de la Flotilla, KhaledBoujemâa, ha dimitido de sus funciones por la presencia de personas del colectivo LGTBIQ+ en las embarcaciones.

Asimismo, Jiménez ha desmentido el vídeo en el que el 'Asesino de Texas' llora durante su ejecución. La directora de Maldita Hemeroteca ha confirmado que se trata del extracto de una película sueca llamada 'Du Levande'.

Por último, la directora de Maldita Hemeroteca ha desmentido el discurso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acerca del Ingreso Mínimo Vital. Jiménez ha explicado que una persona que entra en España de manera ilegal, primero debe empadronarse; dos años después podrá solicitar el arraigo que da el permiso de trabajo y de residencia, dicho permiso se puede pedir si se tiene un precontrato de trabajo o si se puede demostrar que eres autosuficiente de manera económica. Además, no puedes tener antecedentes penales ni en España ni otro país en los últimos cinco años. Entonces, una vez conseguida la residencia legal, al cabo de un año, se puede solicitar el IMV, es decir, tienen que pasar mínimo tres años desde que se llega a España.