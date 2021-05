Maldita Hemeroteca: La coleta de Iglesias

Partidos como el PP o VOX han utilizado el aspecto más desenfadado de los miembros de Unidas Podemos como ataque en sus discursos políticos. Por ejemplo, el exportavoz del PP en el Congreso, Rafa Hernando, se ha referido en numerosas ocasiones a Pablo Iglesias como 'el coleta' e incluso como "el Heidi con coleta cuando se acercan las elecciones". Eso sí, apuntaba Hernando "que nadie se engañe, sigue siendo el mismo comunista de siempre".

Diputados de VOX como Iván Espinosa de los Monteros se han referido a la izquierda española "como una izquierda sucia y mal vestida". Y Macarena Olona, también de VOX, cuando Iglesias se hizo el moño, dijo que no llamara a engaño, que "seguía siendo el coletas original".

La coleta de Iglesias era "marca de la casa"

Iglesias aseguraba a Jordi Évole en una entrevista para Salvados en 2014 que se quitó un piercing que tenía en la ceja porque "el equipo de campaña de las narices" se lo pidió. Sin embargo, cuando Évole le preguntaba si le habían pedido que se cortara la coleta, dijo: "No se atreven a recomendarme que me quite la coleta, es marca de la casa".