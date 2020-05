Maldito bulo: No existe ningún estudio de la Universidad Johns Hopkins sobre test a nivel mundial

Este sábado, el presidente del Gobierno reiteraba en rueda de prensa telemática que España es el quinto país del mundo que más test del covid-19 realiza, y citaba a un estudio de la Universidad Johns Hopkins.

La propia Universidad negó la existencia de este estudio e incluso la cadena CNN se hizo eco y preguntó al ministro de Sanidad de dónde sacaba el Gobierno estos datos. Illa respaldó las palabras de Pedro Sánchez y aseguró que el dato era "correcto". Además, aludió al portal Our World in Data, web de donde la Universidad sacaría esos datos.

Clara nos saca de dudas y asegura que ese estudio no existe. La Universidad Johns Hopkins no recoge datos de test a nivel mundial, aunque sí recurre al portal Our World in Data para algunas de sus investigaciones.

Pero, ¿es España el quinto país que más test realiza? Clara explica que si lo medimos en "valores absolutos" sí, pero debe medirse en en función de la población de cada país. Y si lo miramos por el número de test realizados por millón de habitantes, nuestro país cae hasta la décimo quinta posición.