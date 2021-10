La tele con Monegal: La vuelta de Ana Pastor al año 2011

El 17 de octubre se estrenó la quinta temporada de, "Donde estabas entonces". La producción de laSexta, presentada por Ana Pastor, rescató del olvido una vez más los eventos más destacados de nuestro pasado más reciente, esta vez viajando al año 2011 donde recordamos el terremoto de Lorca, el nacimiento del movimiento 15M y la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy, entre otros acontecimientos.

El juego del calamar

Sin hacer spoilers, Ferrán Monegal, ha comentado la serie que más ha triunfado en Netflix hasta el momento: "El juego del calamar".

"Todos los artículos que he leído hablan de que es una serie muy adictiva, porque taladra estas partes más oscuras de la condición humana", ha destacado el crítico. "Es una variante de lo que se hacía en programas como "Gran Hermano" en donde captan a una serie de desgraciados ratoncitos que ya no tienen futuro para hacerlos ricos", ha comparado el periodista. Además, ha añadido que no es una serie para niños.

Un programa con muy poca audiencia

Carlos del Amor se pone al frente de "La Matemática del Espejo", el nuevo programa de la 2 con el que TVE recupera el formato de entrevista en profundidad. Un programa que, a pesar de su baja audiencia, al señor Monegal le ha parecido "fértil". ¿Quién habrá sido la primera invitada?