La tele con Monegal: "Si la política es un puñal, la tele es una barbacoa caníbal"

Ferrán Monegal analiza lo más destacado de la parrilla televisiva y hace un repaso de los nuevos cambios tras el comienzo de la nueva temporada televisiva.

Ferrán Monegal ha hablando sobre el devenir de los "políticos descabalgados de la política". Muchos han apostado por trabajar en las televisiones "no para ganar dinero, sino porque después de la puñalada tienen la necesidad de que la gente no les olvide", manifestaba antes de apostillar: "si quieren prosperar económicamente tendrán que dar el show porque lo que no saben es que si la política es un puñal, la tele es una barbacoa caníbal".

Casos como el de Celia Villalobos o Cristina Cifuentes son algunos de los más sonados, aunque el último fichaje relevante ha sido el de José Luis Ábalos, que se ha sumado a la plantilla de colaboradores de 'Todo es mentira', el programa de Risto Mejide al que supuestamente varios dirigentes del PSOE han calificado como el 'valle de los caídos', algo que Monegal calificaba como "la pataleta del PSOE".

Finalmente, ha hecho alusión a los humorísticos fichajes políticos de El Intermedio, el programa en el que el Gran Wyoming y Dani Mateo se transforman en importantes autoridades políticas para parodiarlas en la sección de 'La entrevista por la cara'. Las últimas víctimas del programa han sido "Aznarito" y "Felipón".

Por otro lado, habla del programa 'Los teloneros' que se estrenaron con Pedro Piqueras como padrino. Esta estrategia para competir contra El Rosco de 'Pasapalabra' ha generado múltiples momentos incómodos debido a que, según Monegal, "están en pleno tomate y de pronto se dan cuenta de que tienen que dar paso a los informativos".