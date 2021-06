La tele con Monegal: Se confirman los temores de Öykü, la protagonista de la serie "Mi hija"

Se confirman los temores de Öykü. La niña de la serie turca “Mi hija” está gravemente enferma y la ingresan en un hospital donde un médico a cambio de publicidad televisiva la atiende. El padre de la joven llega a un pacto con los periodistas y les pide que no emitan la grabación hasta que la pequeña no fuese operada del trasplante de médula que necesita. Sin embargo, el médico presiona a los medios y finalmente, Oykü se acaba enterando por la televisión de que no tiene un resfriado sino una enfermedad que todavía no tiene cura.

Además Ferrán Monegal, nos habla de "RTVE responde", un programa de La 2 donde cualquiera de los espectadores puede llamar y criticar alguno de los programas o aspectos que han visto en TVE. Este formato "resulta gratificante para poder reflexionar sobre cómo vemos los espectadores la televisión y, a veces, tengo que ser muy crítico con nosotros mismos", ha confesado el periodista.

Monegal comenta la intervención de una señora que se queja de que a uno de los concursante de Masterchef, Dani, el más mayor de todos, recibe el mote de "Sugar Daddy", lo que, a su parecer, es "una apología a la pederastia en horario infantil que sirve para normalizar las relaciones sexuales entre adolescentes y adultos", una postura que Ferrán Monegal respeta pero no comparte: " Considero que solo es un apelativo cariñoso. El tema de la pederastia y los abusos sexuales es muy grave y este mote no tiene nada que ver con eso. No hay ni rastro de incitación a la pederastia en Masterchef. Creo que es tremendamente exagerado e injusto", confiesa.