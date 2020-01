La tele con Monegal: Botín navega entre hielo en Groenlandia

CON FERRÁN MONEGAL

Ferrán Monegal repasa la actualidad de la televisión, y sigue con especial atención la entrevista que Ana Botín le concedió a Jesús Calleja que la llevó a un paisaje de aguas gélidas en Groenlandia. Analizamos momento a momento la entrevista y todos los detalles que la banquera contó de su vida que desconocíamos. Por otro lado, también comentamos la entrevista de Will Smith de ayer en el Hormiguero para presentar su nueva película. Pese a que fue con su compañero de reparto, este quedo relegado ante la gran complicidad entre Will Smith y Pablo Motos, tanto que Will habló casi toda la entrevista en castellano.