‘Julia en la Onda’ celebra el Día Mundial del Turismo desde San Luis de los Franceses, en Sevilla

Este domingo 28 de septiembre, a partir de las 08:00h, 'Julia en la Onda' se emitirá en directo desde el emblemático San Luis de los Franceses, un espacio que constituye una de las joyas arquitectónicas del barroco andaluz. La cita llega con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, una fecha clave para reflexionar sobre la importancia del sector en la economía y la identidad cultural de nuestro país.

Turismo, cultura y economía en el corazón de Sevilla

Durante la emisión, se abordarán cuestiones de gran relevancia para la provincia de Sevilla, como la evolución de la demografía y la vivienda, la gestión del suministro de agua, la agricultura y los principales atractivos turísticos de la región. También habrá espacio para destacar las actividades culturales que enriquecen la vida social y económica de la provincia.

Invitados de referencia

El programa contará con entrevistas a protagonistas de primer nivel, como Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla, alcalde de La Rinconada y secretario general del PSOE de Sevilla. Además, participarán Casimiro Fernández, diputado de Cultura de la Diputación, y Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur, la entidad dependiente de la Diputación de Sevilla encargada de la promoción turística y del desarrollo económico de la provincia.

Una edición especial en la que información, cultura y análisis se darán la mano desde uno de los enclaves más singulares de Sevilla, de la mano de Julia Otero y todo su equipo.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, en nuestra web y en el canal oficial de YouTube de Onda Cero.