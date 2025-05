José Maldonado, presidente y fundador de Rain Forest: "Estos zoológicos evolucionan, mantienen la belleza y el respeto por los animales"

El presidente de la compañía, Rain Forest, José Maldonado, ha pasado por los micrófonos de Julia en la Onda durante su programa especial desde el Bioparc Fuengirola. Maldonado es un farmacéutico, apasionado de la naturaleza y los animales salvajes, que hace casi 25 años decidió impulsar el proyecto del parque zoológico.

El directivo ha comenzado explicando la situación actual de los parques de animales y cómo desarrolló esta propuesta: "A mí no me convencían otros zoológicos, visitaba otros fuera de España, veía como se hacían, como no se hacían, como lo que queríamos hacer nosotros. Pero la verdad es que surgió de un modo intuitivo". Según Maldonado, el objetivo era "crear hábitats con una continuidad que te permitía introducirte en el hábitat de los animales".

Maldonado ha sacado pecho del modelo de los Bioparcs, innovador a nivel internacional: "Estos zoológicos evolucionan. Mantienen la belleza. Mantienen el respeto por los animales y son mejores que la mayoría de los zoológicos, tanto españoles como europeos". También ha reivindicado la importancia de este tipo de espacios "es lo más emocionante que puede ocurrirle a un niño"

Un 50-50 entre visitantes extranjeros y españoles

Respecto a la procedencia de los visitantes del recinto, Maldonado afirma que se sitúa en un 50% para españoles y otro 50 de turistas extranjeros, principalmente europeos. El directo afirma que "En otros países europeos han más tradición de parques zoológicos y de animales, que España", ha afirmado Maldonado.

Un reservorio genético para proteger la biodiversidad

El de Fuengirola no es el único proyecto que ha sacado adelante Maldonado, en la ciudad de Valencia existe también un Bioparc en Valencia de incluso mayor tamaño y con diferentes especies de animales. "El otro día vi a la cría de tapir por segunda vez y me emocioné; esto es culminar el proyecto", han compartido con orgullo. Al observar la coordinación entre trabajadores y el equipo técnico, aseguran que "esto ya está hecho".

Explican que "especializarse en el trópico era lo natural", teniendo en cuenta la ubicación de Fuengirola. Maldonado destaca además que el recinto está ideado de cara a la construcción vertical, adaptándose al entorno y a las necesidades de las especies que alberga.

Conscientes de los retos globales, subrayan que "la biodiversidad está decayendo en todos los hábitats del mundo", y en ese sentido reivindican el papel del centro como un espacio de conservación: "Aquí intentamos tener un reservorio genético; de aquí han salido varios animales que se han reintroducido en la naturaleza".

Por último, destacan el valor del trabajo realizado y su legado: "Es muy importante que el público sepa apreciar lo que hemos hecho. Un parque para enseñar a mis nietas lo que fue la historia, lo que son los animales, por qué es tan así yqué es lo que hay que hacer. Yo con eso ya estoy contento", ha sentenciado.