Historias de la tele con Borja Terán: Recordando los 25 años de 'Parodia Nacional'

Borja Terán nos trae el 25 aniversario del programa de televisión 'Parodia Nacional', donde los espectadores enviaban letras de canciones propias y estas se utilizaban para canciones populares. Una de ellas nos hablaba de cómo Jesulín no quería hacer la mili, parodiando el tema 'In the Navy'. Además, llevaban a los 'creadores de letras' al plató para ver cuál era su reacción al ver interpretados sus versos.

Los artistas de 'Parodia Nacional' tenían nombre originales como Toni Las Vegas o Mini Pimer. Otro de sus temas más conocidos nos recordaba la importancia de la letra Ñ en el lenguaje español: "En vez de ordeñar las vacas, se ordenarían".

Terán indica que la prensa del corazón se influenció mucho de este tipo de programas, aunque siempre ha dicho a la gente como actuar y ser, fenómeno que a día de hoy sigue así. Explica que ahora todo se ha espectacularizado y se ha convertido en "un reality show". Añade que "deberíamos aprender de los programas de los 80 como 'Bola de cristal' que nos hacían desarrollar una mirada crítica".