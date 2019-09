A lo Gonzo: ¿Debería legalizarse el uso terapéutico de la marihuana?

En A lo Gonzo conoceremos a Carola Pérez, una mujer que sufre dolor crónico desde los once años . Una aflicción que le ha hecho pasar una decena de veces por quirófano y que le impide hacer cosas como tumbarse boca arriba, sentarse o llevar pantalón . Solo el cannabis la alivia , y por eso preside el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, una asociación que lucha por regular del uso terapéutico de esta planta. ¿Debería legalizarse?

La presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, Carola Pérez, se cayó a los 11 años patinando en un skatepark y se rompió el coxis, "me lo quitaron y me crea un dolor neuropático muy, muy fuerte", declara.

Por ello, asegura que le creó una adicción a las medicaciones que tenía para quitar el dolor, "llaman la muerte en vida a este dolor". "He sido un poco una yonki de farmacia", explica. También revela que tiene 16 plantas de marihuana en su casa, "me hago mis aceites y mis cremas, pero no lo puede hacer cualquier persona".

Actualmente, con 40 años, ya lleva 13 operaciones en la espalda y recuerda, "tengo que estar 15 horas al día tumbada boca abajo". Aún así, nos cuenta que sí puede andar, hace yoga, pero habla de los problemas que tiene en los controles de seguridad de los aeropuertos.

Por ello, reclama que haya una legalización de la marihuana terapéutica, "la hora de hablar de cannabis medicinal, no hablamos de fumar porros", afirma y añade, "el paciente tiene que usarlo como medicina, necesitamos unas dosis. Nosotros si queremos un alivio rápido necesitamos la vía inhalada y usamos vaporizadores".

Así que, tras las declaraciones de la ministra de Sanidad en contra de este tipo de tratamientos, apunta "dejaba a la ministra 45 minutos dentro de mi cuerpo, a ver qué opina".

Carola Pérez: "El consumo de cannabis está muy estigmatizado"