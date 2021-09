Gonzalo Bernardos: "La crisis inmobiliaria china va a ser España entre 2001 y 2007, pero a lo grande"

La actualidad económica viene marcada por la crisis de la inmobiliaria china, Evergrande, la segunda promotora del país y la más endeudada del mundo en este momento.

La compañía tiene una deuda de 300.000 millones de dólares y obligaciones de crédito con más de 778 proyectos en 223 ciudades. Su caída puede hundir al sector inmobiliario y al financiero. Sin embargo, lo que preocupa a largo plazo, es la desestabilización global a la que podría dar lugar.

De momento, las bolsas de todo el planeta se han venido abajo con la caída del valor. Lo analizamos con el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernados.

"Desde 2015, China tiene ciudades enteras vacías. En España, llegamos a depender del PIB el 12% y China el 29%. La deuda no solo es de Evergrande, sino de casi todas las inmobiliarias y de casi todas las empresas chinas", ha contextualizado el profesor de Matemáticas de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos. "Esto es España entre 2001 y 2007, pero a lo grande", ha vaticinado.

Según el experto, el Gobierno chino les está "parando los pies" progresivamente a las empresas: "Está intentando reducir el endeudamiento a las tecnológicas y las promotoras".

A su vez, Bernardos ha asegurado que: "El continente asiático no va a crecer como creía, por lo que, macroeconómicamente, las cosas en la economía mundial van a cambiar. El crecimiento previsto para los próximos tiempos va a ser inferior porque uno de los principales motores irá al ralentí".

El verdadero problema a nivel global

Tal como asegura Gonzalo, el verdadero problema reside en el dinero que los bancos norteamericanos tenían en estas promotoras. "Ellos dicen que muy poco, que lo que pueden llegar a perder es por los préstamos que les han hecho o la compra de deuda privada de estas empresas es poco"

"Yo no me lo creo. No me arriesgo por ellos porque esta historia ya nos la contaron en 2006, 2007 y 2008 y todos estaban infestados de hipotecas. Por eso, bancos internacionales cayeron bastante en bolsa. El tiempo lo dirá, pero van a haber problemas", ha predicho Bernardos.