El Gabinete: ¿Se ha acabado el poder hegemónico de EEUU en el mundo?

Hace 20 años, Josh Bush, el entonces presidente de EEUU, defendió la necesidad de intervenir en Afganistán: "Nuestras acciones están destinadas a evitar que Afganistán se convierta en la base de operaciones del terrorismo y mermar la capacidad militar del régimen talibán".

En estas dos décadas, la Casa Blanca ha acabado justificando la retirada del actual presidente, Joe Biden: "Defiendo mi decisión. Después de 20 años he aprendido por las malas que nunca es buen momento para retirar a las tropas americanas. Nuestras tropas no pueden luchar y morir en una guerra en la que los afganos no están dispuestos a librar por ellos mismos".

Sin embargo, el asesor de Seguridad de la Casa Blanca, en una entrevista en la cadena "ABC News", no ha descartado seguir prestando ayuda a los talibanes: "En lo que respecta a la ayuda al desarrollo y existencia económica a los talibanes, dependerá de sus acciones, de si cumplen con el compromiso de no permitir que Afganistán sea base para ataques terroristas a EEUU u otros países y el respeto a las relaciones internacionales".

Que los talibanes gobiernan Afganistán es una evidencia, por lo que, no queda otra que hablar con ellos. Ese es el análisis "contundente" y "demoledor" que ha hecho en Onda Cero, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Desde el momento en el que EEUU se ha retirado de Afganistán, los talibanes están celebrando lo que consideran su libertad y la derrota de Occidente. Un final que, según el principal asesor sobre Asia de la Casa Blanca, va a ser la consecuencia de "un cambio en la política exterior de EEUU".

¿Cuál será el siguiente objetivo de la administración de Biden? ¿Se ha acabado el poder hegemónico de EEUU en el mundo? ¿Es un síntoma claro su retirada de Afganistán? Lo analizamos con Julián Casanova, Estefanía Molina y Juan Soto Ivars.