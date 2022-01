El Especialista: La vuelta al cole en plena lucha contra ómicron

Después de varias semanas de incertidumbre este lunes millones de jóvenes españoles volvieron a las aulas a pesar de la incidencia del virus en esta nueva sexta ola que todavía no ha llegado al pico. En 'El Especialista', hablamos con el doctor, epidemiólogo y pediatra Quique Bassat sobre los nuevos protocolos de prevención de contagios en los colegios.

Una política cuestionable

Bassat afirma que "hay protocolos con los que no estoy de acuerdo, porque ha habido muchos cambios en pocos días". Asimismo, afirma que "se hubiera sentido más cómodo con más recomendaciones en cuanto a los aislamientos, ya que se está tratando de normalizar la situación dejando que el virus continúa extendiéndose por las aulas".

La Comisión de Salud Pública decretó que únicamente se confinaría una clase al completo en el caso de que se detecten 5 o más contagios o el 20% de los alumnos. Asimismo, las cuarentenas serán de 7 días en vez de 10, también para los adultos.

Continúa la lucha contra el virus pese al carácter leve de ómicron

El doctor Bassat asegura que "llevamos dos años de malas noticias", y que "nos hemos agarrado a la buena noticia que parece ser que ómicron cause menos hospitalizaciones y que éste podría ser el final de la pandemia", pero, afirma "esto no es así". Según reconoce el doctor, la situación que atraviesan los hospitales y en Atención Primaria de este país es muy grave, y la percepción general que se nos quiere transmitir de que ésta es la peor incidencia de la pandemia es que "no nos debemos preocupar".

Esta creencia general, trasladada a los colegios y a la facilidad con la que los niños transmiten el virus, podría hacer de éstos un foco de contagio que aumentaría considerablemente la incidencia, retrasando así la bajada de la curva.