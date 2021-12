'El Especialista': Continúa la subida en el precio de la luz con nuevos récords

LEER MÁS El Especialista: Las claves de la subida del precio de la luz y las medidas del Gobierno para paliar los efectos de la crisis energética

Tras un año récord en los registros de la factura del precio de la luz en España, parece que el fin de año nos va a dejar con una cifra aún más alta de las que ya habíamos conocido hasta ahora. Como venimos escuchando recientemente, esta subida generalizada en el precio de la electricidad es uno de los principales motivos de conflicto en las instituciones, como hemos visto en el último Pleno del Congreso, en el que PP y PSOE volvían a enzarzarse en un acalorado debate.

Una tendencia que se prolongará en 2022

Jorge Morales de Labra, nuestro especialista, que ya nos vaticinó que continuaríamos hablando del precio de la luz hasta marzo, advierte que "ya es algo que se extenderá hasta diciembre del año que viene, ya que la cosa ha empeorado en este último mes".

Actualmente existen dos tipos de contratos, por un lado están los fijados por el Gobierno, que son de tarifa oficial y que recientemente han vuelto a subir, y los del mercado libre. El problema, según nos cuenta Morales de Labra, es que "la accesibilidad de los datos es limitada, ya que no todas las compañías han actuado por igual". Sin embargo, el hecho de que no sepamos con claridad cuánto está pagando cada español por la luz no nos quita de saber con certeza que "el mercado se ha llevado por delante las rebajas fiscales del Gobierno, salvo los pocos clientes cuya compañía les haya mantenido el precio".

Las claves de la crisis

Nuestro especialista insiste en que se trata de una crisis energética que deriva del precio del gas, que se encuentra en escasez y en la antesala de un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, además de que en España "tenemos un problema con las reglas de juego del mercado eléctrico". Asimismo, el hecho de que el Gobierno deje en manos de las eléctricas la subida de los precios deriva de que ha aumentado el coste tecnológico, lo que provoca que actualmente exista un grave descontrol, ya que "al 80% de las compañías le cuesta lo mismo producir la energía que el año pasado, pero están cobrando nueve o diez veces más por ellas en los mercados".

Otro factor es el derivado del precio a nivel europeo, ya que muchos países se han apuntado a la tendencia que España inició en verano. Desde la Comisión Europea afirman que es necesario dejar actuar al mercado, lo que hace que los precios suban sin ningún tipo de control.