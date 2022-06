El economista Gonzalo Bernardos, sobre la confusión de Núñe Feijóo en el Senado: "no está preparado en materia económica, es imposible que alguien le asesorase tan mal"

El primer cara a cara de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Senado se saldó ayer con una equivocación por parte del líder de los populares que ha desatado las críticas de la oposición y muchos economistas. Entre ellos, Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona.

Confundió el tipo de interés del bono a 10 años español, que ayer estaba en el 250, con la prima de riesgo, que está por debajo de la mitad, en 113 puntos básicos. Para Bernardos, este error se debe a que el líder popular "no conoce lo que es la prima de riesgo y tampoco se esfuerza en preguntar, porque es imposible que alguien le haya asesorado tan mal".

Esta no es, sin embargo, el único error reciente que ha cometido el ex presidente de la Xunta de Galicia, ya que hace unas semanas le ocurrió algo similar con las condiciones laborales de los fijos discontinuos. Gonzalo Bernardos asegura que "no está preparado en materia económica y que aquellos que le tienen que enseñar deberían esmerarse más".

Por otro lado, hablamos del recorte que la OCDE ha hecho de la proyección de crecimiento para España en 2023, reduciéndolo hasta el 4,1 frente al 5,5% que estimó en diciembre. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la inflación media se disparará hasta el 8,1% y la progresión del PIB se situará en el 4,3% y el 3,5% el que viene.