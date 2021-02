Consejos de pediatría para no desesperar: "La alimentación de la madre lactante debe ser completa"

¿Cómo ha cambiado la pandemia de coronavirus la atención pediátrica? "Eran menos frecuentes las consultas sobre dolor de garganta o febricula en niños, y aunque sean patologías que los padres sepan tratar, como son patologías que pueden encajar con el COVID, llevan a los niños al médico", asegura la pediatra Elena Blanco en Julia en la Onda, que tranquiliza a los padres recordándoles que los casos de coronavirus en niños son prácticamente inexistentes y parecidas a las patologías víricas que padecen los niños a lo largo del invierno.

Los oyentes nos plantean algunas de sus consultas, casi todas relacionadas con el sueño y la alimentación. Dos de las grandes preocupaciones de los padres.

Bebidas energéticas

¿Es bueno que un adolescente de 13 años consuma bebidas energéticas como un 'Monster' o 'Red Bull' con cafeína, azúcares y tenía? "Un estimulante de este tipo no lo necesita un adolescente. Definitivamente, no", responde Blanco.

Dieta saludable y rutinas de sueño

Un niño de 22 meses no duerme... "El problema con el sueño es que los niños no duermen como los adultos. La calidad del sueño madura despacio y a lo largo del tiempo. El adulto a partir de que el bebé tiene 6, 7 meses, tiene que ayudarle a adoptar rutinas", explica Blanco. Por ejemplo, si el niño usa un chupete para dormir como parte de su rutina de sueño, se despertará y quizá llorará cuando se le caiga. Sobre el chupete, precisamente, nos explica que los ortodontistas recomiendan que dejen de utilizarse lo antes posible. No obstante, hasta los 3 años, un 20% de los niños todavía no ha adquirido una rutina de sueño.

¿Cómo educar a comer bien? "Es importante introducir a los niños pequeños pronto en una dieta saludable. Los niños pequeños tienen preferencia por lo dulce y lo salado. Si los exponemos pronto a alimentos muy dulces cuando les ofrecemos algo con un sabor no tan dulce lo rechazará... los bebés están programados para rechazar lo que no conocen", asegura la pediatra. ¿Y cómo debe alimentarse la madre de un niño lactante? Blanco anima a tener una dieta saludable y equilibrado y desmitifica ciertas cosas: "Por ejemplo, hay madres que dicen que no toman cocido porque después pasa a la leche y le produce gases al bebé... eso no es así, los gases no pasan a la leche, pasan las proteínas". "La alimentación de la madre debe ser completa y sin restricciones a menos que así lo prescriba un médico por enfermedad", explica.

Control de los esfínteres

Otro problema frecuente es el control del esfínter. "Normalmente los 3 años los niños sin ninguna enfermedad neurológica consigue el control de los esfínteres", explica Blanco, que desgrana el proceso. "Les cuesta hacer caca y se retiene, como se retiene no hace y cuando lo hace le duele. Al final entra en un círculo vicioso. Se les pone el pañal y al final cuando se les pone lo hacen... ", apunta. Y señala una solución: "hay que intentar corregirlo de manera racional, explicándoles qué pasa y con el método de la recompensa, por ejemplo, diciéndoles que si conseguimos que durante 3 días no se hagan caca, vamos al cine".