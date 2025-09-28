JULIA EN LA ONDA

La voz robada de las mujeres obligadas a dejar la escuela para cuidar: "Ellas son nuestra memoria"

Carmen Cuadrado es una de las directoras de 'Somos Memoria. La voz robada de las mujeres', el documental que homenajea a las mujeres obligadas a dejar la escuela para sostener la vida.

Marta Pérez

Madrid |

'Somos memoria. La voz robada de las mujeres' es el documental dirigido por Carmen Cuadrado y Paula Álvarez, en el que se plasman testimonios de mujeres mayores que tuvieron que dejar la escuela para cuidar y trabajar. Ahora, han vuelto a leer y a escribir y todo lo han contado en un cortometraje que ya ha sido seleccionado para distintos festivales de Andalucía.

Cuadrado explica en 'Julia en la onda' que la cinta "intenta recuperar la memoria viva de mujeres de entre 70 y 90 años que fueron obligadas a dejar la escuela a los 9 años para trabajar, cuidar y sostener la vida, y que ahora han vuelto al Centro de Educación de Adultas de Almazara, en Mairena del Aljarafe. Han vuelto a reencontrarse, empoderarse, conocerse y recuperarse".

En el documental participan más de 20 mujeres y en él se pretende que sea "no tanto un homenaje al pasado, sino una declaración de futuro, de que ellas son nuestro futuro porque ellas son nuestra memoria".

"Ellas tienen muchos saberes que pueden aportar para sostener la vida y también por justicia. Han tenido muy pocas oportunidades. Son mujeres del mundo rural que no han tenido manera de subsistir y que han cuidado la vida de muchas generaciones. Es el momento de escucharlas para aprender de ellas y eso es algo que la sociedad tiene que hacer", reivindica.

