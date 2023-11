Víctor Manuel: "Hay gente que no sabe retirarse, incluido yo"

Aunque siempre será recordado como uno de los cantantes clave de la Transición, las canciones de Víctor Manuel han compuesto la banda sonora de numerosas generaciones: después de cinco décadas de carrera, el cantautor se ha embarcado en la gira "La vida en canciones": esta gira aniversario incluye 100 conciertos en ciudades de toda España, y concluirá el próximo 17 de diciembre en el Wizink Center de Madrid.

"El escenario lo cura todo" es el sobrenombre de esta gira tan especial: aunque el origen de este aforismo se encuentra en una canción de Víctor Manuel y Ana Belén - "No seré nunca un juguete roto" -, Víctor Manuel ha explicado a Julia Otero que con el tiempo se ha dado cuenta de lo importante que es para él hacer música y actuar. El cantautor ha confesado que fue en los primeros conciertos tras la pandemia cuando se dio cuenta de lo bien que le sienta actuar y cantar delante del público: "Es golosísimo, crea adicción", ha bromeado el cantante durante la entrevista.

Sin retiro a la vista

A pesar de la larga gira que está llevando a cabo, Víctor Manuel quiere seguir en los escenarios, y no entra en sus planes retirarse: "Hay gente que no sabe retirarse, incluido yo", ha afirmado el cantante en la entrevista, mostrando un gran entusiasmo por seguir compartiendo su música con sus seguidores. "Yo creo que es el público el que decide si uno debe seguir o no", ha puntualizado el cantautor en los micrófonos de Onda Cero.

En la entrevista con Julia, la presentadora y el músico han recordado al Víctor Manuel más joven, que rodó la película "Morbo" (1972) con una jovencísima Ana Belén. Victor Manuel ha contado que conoció a la que sería su esposa durante una gira por Galicia, en la ciudad de A Coruña, y que pocos días después el director Gonzalo Suárez le propuso grabar el filme, de terror, junto a Ana Belén.

Para Víctor Manuel este rodaje fue importante, pues contribuyó a que su relación se afianzase. Víctor Manuel se ha sincerado en el encuentro con Julia, afirmando que, si pudiese hablar con el joven que protagonizó el filme, le pediría que se dejase llevar más y que se abriese a la experiencia.

50 años de conciertos y actuaciones

Al ser preguntado acerca de cómo ha cambiado la forma de hacer giras en los últimos 50 años, el cantautor explica que "antes era todo muy penoso": la logística era muy complicada y los viajes entre ciudades podían llevar cerca de 12 horas. Sobre la actualidad política, Víctor Manuel afirma que es muy difícil cantar sobre todo lo que le molesta a diario, y se ha mostrado crítico con las dinámicas de las redes sociales: "Las redes son veneno", ha aseverado el cantante, que también se ha mostrado inquieto con respecto a la circulación de fake news y bulos en Internet.

Ayer, Víctor Manuel participó en la presentación de la última novela de Juan Ramón Lucas, Melina, ambientada en su amada Asturias. Uno de los temas más famosos del cantante está dedicado también a esta tierra, y se ha convertido prácticamente en un himno oficioso de la región. El cantante destaca que esa canción, con letra del poeta Pedro Garfias, se utiliza tanto en protestas como en festejos populares, y afirma que, con el tiempo, esa canción dejará de ser suya para ser propiedad de todos aquellos que la canten.

El cantante se muestra satisfecho con su larga cita, con casi 100 conciertos a sus espaldas: "No he flaqueado en ninguno". El próximo 17 de diciembre, Víctor Manuel llenará el WiZink con sus himnos, que ya son parte de la historia musical de nuestro país.